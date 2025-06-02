Проживать боль утраты, – Денисенко заинтриговала заявлением на фоне новостей о разводе

Актриса Наталья Денисенко опубликовала красноречивое сообщение, в котором попрощалась с весной. Она заинтриговала сеть новым заявлением на фоне развода с Фединчиком.

В последний день весны 2025 года Наталка Денисенко поделилась мыслями. Она рассказала, чему ее научила эта пора, пишет Show24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Актриса призналась, что запомнит нынешнюю весну как за приятные моменты, так и негативные. В частности, Наталья поделилась, что ей пришлось "проживать боль утраты".

Эта весна научила ждать тепло, выдерживать холод, дожди, наслаждаться благоуханием цветов (тех, что от чистого сердца и от самой природы), и проживать боль потери... Эту весну 2025 года я не забуду никогда,

– написала Денисенко.

Также актриса поделилась кадрами с фотосессии, которую сделала на память о весне. Она позировала перед камерой в полупрозрачном белом платье с цветочными деталями.

Что известно о вероятном разводе актрисы