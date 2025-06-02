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Show24 Украинские звезды Проживать боль утраты, – Денисенко заинтриговала заявлением на фоне новостей о разводе
2 июня, 10:18
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Проживать боль утраты, – Денисенко заинтриговала заявлением на фоне новостей о разводе

Мария Касий
Основні тези
  • Актриса Наталья Денисенко опубликовала сообщение о проживании боли потери. Она сделала это заявление на фоне развода с Андреем Фединчиком.
  • Актриса поделилась, что эта весна научила ее выдерживать трудности.

Актриса Наталья Денисенко опубликовала красноречивое сообщение, в котором попрощалась с весной. Она заинтриговала сеть новым заявлением на фоне развода с Фединчиком.

В последний день весны 2025 года Наталка Денисенко поделилась мыслями. Она рассказала, чему ее научила эта пора, пишет Show24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Актриса призналась, что запомнит нынешнюю весну как за приятные моменты, так и негативные. В частности, Наталья поделилась, что ей пришлось "проживать боль утраты".

Эта весна научила ждать тепло, выдерживать холод, дожди, наслаждаться благоуханием цветов (тех, что от чистого сердца и от самой природы), и проживать боль потери... Эту весну 2025 года я не забуду никогда, 
– написала Денисенко.

Также актриса поделилась кадрами с фотосессии, которую сделала на память о весне. Она позировала перед камерой в полупрозрачном белом платье с цветочными деталями.

Что известно о вероятном разводе актрисы

  • Заявление о "боли потери" Наталка Денисенко сделала на фоне информации о ее разводе с мужем Андреем Фединчиком. Слухи об этом появились еще в апреле этого года, ведь актриса перестала публиковать совместные фото.
  • Впоследствии в государственном реестре судебных решений появилось дело о расторжении брака Денисенко и Фединчика. Иск якобы подала именно актриса еще в январе.
  • 8 мая в реестре опубликовали официальное решение о разводе супругов. Однако ни Наталья Денисенко, ни Андрей Фединчик не комментируют эту информацию публично.