Наталка Денисенко впервые рассказала, какие у нее отношения с детьми нового возлюбленного

После развода с Андреем Фединчиком актриса Наталья Денисенко вступила в отношения с бизнесменом и моделью Юрием Савранским. У мужчины есть двое детей от первого брака.

Актриса рассказала, какие у нее с ними отношения. Об этом Наталка Денисенко сказала в программы "Тур звездами", которая выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".

У Юрия Савранского от отношений с женщиной по имени Марлена есть сын и дочь. Наталка Денисенко рассказала, что общается онлайн с сыном любимого.

Очень его люблю (сына Юрия Савранского, – 24 Канал) и вообще люблю Юриных детей. Я бы очень хотела, чтобы они приезжали к нам и с ними больше проводить времени, но пока нет такой возможности,

– сказала актриса.

В то же время дочь Юрия не идет на коммуникацию с его новой избранницей. Денисенко считает, что для этого еще рано. При этом она отметила, что девушка охотно принимает от нее подарки.

Сын Наталки Денисенко, Андрей, от брака с бывшим мужем Андреем Фединчиком, имеет хорошие отношения с новым избранником мамы.

Заметим, что несмотря на развод, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик сохранили контакт ради общего ребенка. По словам актрисы, по возможности Андрей ежедневно утром приходит, чтобы отвести ребенка в школу. Об этом Наталья рассказала в комментарии "ТСН. Гламур".

Что известно об отношениях Натальи Денисенко и Юрия Савранского?

В течение нескольких месяцев в сети ходили слухи о том, что актриса находится в отношениях с Юрием Савранским. Сама Наталья Денисенко эти слухи не комментировала, однако пару неоднократно видели вместе – на концертах, в заведениях и во время киносъемок.

Впоследствии влюбленные перестали скрывать свои отношения и подтвердили роман. Теперь они открыто появляются вместе на публике и делятся общим контентом в соцсетях.

Бывший муж Натальи Денисенко заявлял, что она изменяла ему с Савранским. В то же время сама Наталья Денисенко отрицала слухи об изменах и отметила, что их развод с Фединчиком не связан с появлением в ее жизни новых отношений.

Актриса в программе "Утро в большом городе" рассказала, что сейчас не спешит со свадьбой. По ее словам, Юрий не против скорее перейти к более серьезным шагам в отношениях и даже думает о детях, однако она пока хочет оставить все в спокойном темпе и просто наслаждаться отношениями.