Наталка Карпа купила квартиру: где расположено новое жилье певицы

Украинская певица Наталка Карпа купила квартиру во Львове. Она уже планирует начинать ремонт в новом доме.

Артистка поделилась, что подписала договор в конце прошлого года, а теперь является владелицей квартиры в одной из новостроек Львова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Карпы.

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Накануне Нового года Наталье Карпе предложили стать амбассадором компании, в которой она приобрела квартиру. Сейчас певица планирует начинать ремонт в новом доме.

В инстаграм-сторис артистка поделилась видео со строительства одного из домов, которое она снимала еще летом. По словам Карпы, он уже введен в эксплуатацию. Кроме того, певица заметила, что в новостройке еще можно купить двухкомнатную квартиру. Наталка добавила, что сейчас хорошее время, чтобы инвестировать в Украину.

Наталка Карпа купила квартиру: смотрите видео

Напомним, недавно блогер Симбочка показала роскошный дом под Киевом, где она проживает вместе с дочерью Софией, которую родила от певца Parfeniuk, и помощниками. Дом имеет площадь 250-300 квадратных метров. Зимой аренда такого жилья стоит 5 тысяч долларов в месяц – вместе с коммунальными услугами.