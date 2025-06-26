После месяцев разлуки: Карпа показала трогательное видео встречи дочери с папой-военным
- Наталка Карпа поделилась видео встречи дочери с отцом Евгением Тереховым, который вернулся с фронта в отпуск.
- Видео вызвало многочисленные теплые комментарии от подписчиков Наталки Карпы.
На странице украинской певицы Наталки Карпы появилось трогательное видео. Маленькая Злата после нескольких месяцев разлуки встретила своего папу, который вернулся с фронта.
Военный Евгений Терехов получил официальный отпуск и наконец смог обнять дочь. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Карпы.
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Певица рассказывала, что последний раз семья виделась 26 декабря, на день рождения Златы. А сейчас опубликовала видео, где Злата бежит в объятия к папе, который вернулся с фронта.
Такая долгожданная встреча. Наконец, приехал папа. У Евгения официальный отпуск,
– отметила певица.
Под этим роликом фаны оставили сотни теплых комментариев.
- "Счастье";
- "До слез. Самое ценное, что может быть";
- "Радуюсь и плачу от счастья вместе с вами";
- "Слезы и такие теплые и долгожданные объятия";
- "Рада, что ваш папа наконец-то рядом".
Как подписчики отреагировали на видео Наталки Карпы / Скриншоты из инстаграма
Что известно о военной службе мужа Натальи Карпы
- Евгений Терехов – боевой офицер с опытом. Он участвует в военных действиях с 2014 года.
- Несмотря на вторую группу инвалидности, мужчина добровольно сменил ее на третью, чтобы иметь возможность снова стать в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения. Как известно, он служит в составе 58-й мотопехотной бригады имени Выговского.