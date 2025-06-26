После месяцев разлуки: Карпа показала трогательное видео встречи дочери с папой-военным

На странице украинской певицы Наталки Карпы появилось трогательное видео. Маленькая Злата после нескольких месяцев разлуки встретила своего папу, который вернулся с фронта.

Военный Евгений Терехов получил официальный отпуск и наконец смог обнять дочь. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Карпы.

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Певица рассказывала, что последний раз семья виделась 26 декабря, на день рождения Златы. А сейчас опубликовала видео, где Злата бежит в объятия к папе, который вернулся с фронта.

Такая долгожданная встреча. Наконец, приехал папа. У Евгения официальный отпуск,

– отметила певица.

Под этим роликом фаны оставили сотни теплых комментариев.

"Счастье";

"До слез. Самое ценное, что может быть";

"Радуюсь и плачу от счастья вместе с вами";

"Слезы и такие теплые и долгожданные объятия";

"Рада, что ваш папа наконец-то рядом".



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