Укр Рус
Show24 Украинские звезды Наталка Карпа
26 июня, 09:48
2

После месяцев разлуки: Карпа показала трогательное видео встречи дочери с папой-военным

София Хомишин
Основні тези
  • Наталка Карпа поделилась видео встречи дочери с отцом Евгением Тереховым, который вернулся с фронта в отпуск.
  • Видео вызвало многочисленные теплые комментарии от подписчиков Наталки Карпы.

На странице украинской певицы Наталки Карпы появилось трогательное видео. Маленькая Злата после нескольких месяцев разлуки встретила своего папу, который вернулся с фронта.

Военный Евгений Терехов получил официальный отпуск и наконец смог обнять дочь. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Карпы.

Интересно Где сейчас хореограф Амадор Лопес, который получил украинское гражданство и был в оккупации

Певица рассказывала, что последний раз семья виделась 26 декабря, на день рождения Златы. А сейчас опубликовала видео, где Злата бежит в объятия к папе, который вернулся с фронта.

Такая долгожданная встреча. Наконец, приехал папа. У Евгения официальный отпуск, 
– отметила певица.

Под этим роликом фаны оставили сотни теплых комментариев.

  • "Счастье";
  • "До слез. Самое ценное, что может быть";
  • "Радуюсь и плачу от счастья вместе с вами";
  • "Слезы и такие теплые и долгожданные объятия";
  • "Рада, что ваш папа наконец-то рядом".


Как подписчики отреагировали на видео Наталки Карпы / Скриншоты из инстаграма

 

Что известно о военной службе мужа Натальи Карпы

  • Евгений Терехов – боевой офицер с опытом. Он участвует в военных действиях с 2014 года.
  • Несмотря на вторую группу инвалидности, мужчина добровольно сменил ее на третью, чтобы иметь возможность снова стать в ряды ВСУ после начала полномасштабного вторжения. Как известно, он служит в составе 58-й мотопехотной бригады имени Выговского.