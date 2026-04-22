Я буду той, которая подает патроны, – Наталка Карпа трогательно провела мужа на фронт

Вчера украинская певица и ее дочь проживали тяжелый момент – они отправили мужа и отца на фронт. Более того, на эту дату еще и пришлась 10-я годовщина их отношений. На фоне этого Наталка Карпа написала трогательный пост.

В своем инстаграме звезда опубликовала немало фото и фотографий, когда провожала любимого.

Известно, что военнослужащий Евгений Терехов довольно сильно травмировал ногу, поэтому некоторое время находился на реабилитации. Однако пришло время прощаться.

Сначала певица опубликовала как дочь провожала папу. Артистка подчеркнула, что на этом моменте у нее был ком в горле.

Дочь Наталки Карпы прощается с папой / Скриншот из инстаграм-сторис

Позже она опубликовала смешное видео, где вместе с любимым демонстрируют смешные гримасы, однако текст к видео оказался очень сентиментальным.

Карпа отметила, что за период их отношений было много чего. Ранее звезда в интервью 24 Каналу рассказывала, что ей сложно даются отношения на расстоянии, ведь муж находится на фронте. Уже тогда Наталья говорила, что отношения стали крепче после пережитых испытаний, и семья сохранилась.

Но несмотря на все, певица всегда знала одно, что будет рядом с любимым, чтобы не произошло.

Я всегда знала одно: чтобы не случилось, я буду рядом. Я буду той, которая подает патроны. Я буду той, которая держит тыл,

– подчеркнула исполнительница.

Наталья не скрывает, что ей очень грустно, что должна снова провожать мужа на фронт, однако она гордится им.

Я смотрю ему вслед с верой и гордостью. Потому что знаю: наша сила в том, что мы есть друг у друга,

– искренне подытожила певица.

