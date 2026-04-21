Каждый из известных людей имел свои причины, чтобы порвать с избранником, а потом снова вернуть его или ее в свою жизнь. 24 Канал расскажет несколько таких историй.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева

Пара познакомилась в конце 90-х годов. Юрий увидел Ольгу на "Таврийских играх" и влюбился. Впоследствии певица родила дочь Полину, однако пара поженилась через несколько лет после рождения девочки. В 2009 году супруги поставили крест на своем браке.

Через два года бывшие супруги решили дать второй шанс любви. От так, в 2014 году на свет появилась еще одна дочь. А в 2016 году свадьба состоялась во второй раз.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева / Фото из сети

В интервью Славе Демину в 2025 году, звезда рассказала, что на самом деле стало причиной их первого развода. Выяснилось, что Никитин изменил Горбачевой со своей сотрудницей.

Это была очень сильная физическая боль, потому что Юра стоял у меня на таком пьедестале. Я его идеализировала. Поэтому я не была готова даже к такой вероятности. Измена – это ошибка, но выходить из нее можно по-разному. Юра оказался слабым в этом плане,

– объяснила Ольга.

В том же интервью Горбачева сообщила, что они разводятся. Инициатором стала именно она.

Адам Левин и Беати Принслу

Фронтмен группы Maroon 5 и модель Victoria's Secret познакомились еще в 2012 году. Роман долго не продлился, потому что Адам закрутил роман с коллегой Беати. Однако через несколько месяцев мужчина пожалел за свой поступок, восстановил отношения с Принслу и сделал ей предложение.

Адам Левин и Беати Принслу / Фото Getty images

Сегодня супруги воспитывают троих детей. В СМИ неоднократно всплывали обвинения в отношении Адама, на тему, что тот изменяет жене. Источник, близкий к Принслу, сообщил, что пара, остается вместе ради детей.

Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон

Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете (Шотландия). Сначала между ними были дружеские отношения и только через год их окутали романтические отношения.

В 2004 году Кейт и Уильям впервые разошлись. Принц говорил, что это произошло из-за того, что они были молоды, зажигательные и с разными характерами. В 2007 году пара ненадолго разошлась, однако летом возобновила отношения. Тогда Уильям усомнился в этом союзе, однако в 2011 году все же состоялась долгожданная королевская свадьба.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон / Фото Getty images

За время супружеской жизни у герцогов родилось трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В 2007 году пара завязала отношения. В 2011 году они разошлись. Однако разрыв пошел им на пользу, ведь в том же самом году они возобновили отношения, а в декабре обручились.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / Фото Getty images

Супруги воспитывают двоих детей. Однако в этом году издание Radar Online писало, что брак трещит по швам. Каждый из пары живет отдельной жизнью.

Pink и Кэри Харт

Пара влюбилась друг в друга еще в начале 2000-х годов. Через два года они разошлись, однако это долго не продлилось. В 2005 году певица сделала предложение любимому, через год поженились, а еще через два объявили о разводе.

Но 2009 год стал для них временем примирения. Сегодня супруги воспитывают двоих детей.

Pink и Кэри Харт / Фото Getty images

В начале этого года пару в сети уже успели снова разлучить. Но позже сама певица вышла на связь со своими поклонниками и призвала доверять только первоисточнику.