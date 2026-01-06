Такие моменты разбивают на частицы, – Карпа показала, как дочь провожала папу на фронт
- Наталка Карпа поделилась видео, как вместе с дочкой провожает мужа Евгения Терехова на фронт.
- Евгений Терехов, известный как "Титановый Джексон", служит в 58-й мотопехотной бригаде имени Ивана Выговского.
Наталка Карпа поделилась новым трогательным видео, на котором вместе с дочкой провожает мужа-военного Евгения на фронт.
Певица призналась, что такие мгновения даются ей чрезвычайно тяжело и буквально разбивают на части. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Утром Наталка Карпа показала утренние объятия 6-летней Златы с папой.
Впоследствии певица вышла провожать любимого на улицу, а ее дочь тем временем побежала в спальню дедушки и бабушки. Злата разбудила их и попросила подсадить ее к окну, чтобы на прощание через окно показать папе сердечко.
Такие моменты просто разбивают на частицы, на молекулы, разлагают твое сознание,
– отметила исполнительница.
В то же время ранее в видео с мужем певица рассказывала, что им все же повезло, ведь Евгению предоставили официальный отпуск на зимние праздники. Благодаря этому день рождения Златы, Рождество и Новый год семья праздновала вместе. Ролик вышел на инстаграм-странице Терехова и Карпы.
Что известно о военной службе мужа Натальи Карпы?
- Евгений Терехов имеет значительный боевой опыт. К защите страны он присоединился еще в 2014 году.
- Его позывной – "Титановый Джексон".
- После начала полномасштабного вторжения мужчина добровольно согласился на изменение второй группы инвалидности на третью, чтобы иметь возможность вернуться в ряды ВСУ.
- Сейчас он служит в составе 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.