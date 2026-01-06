Такие моменты разбивают на частицы, – Карпа показала, как дочь провожала папу на фронт

Наталка Карпа поделилась новым трогательным видео, на котором вместе с дочкой провожает мужа-военного Евгения на фронт.

Певица призналась, что такие мгновения даются ей чрезвычайно тяжело и буквально разбивают на части. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Интересно "Мисс Украина" требует от СТБ вернуть 5 тысяч долларов после скандальных заявлений Цимбалюка

Утром Наталка Карпа показала утренние объятия 6-летней Златы с папой.

Наталка Карпа показала мужа с дочкой / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии певица вышла провожать любимого на улицу, а ее дочь тем временем побежала в спальню дедушки и бабушки. Злата разбудила их и попросила подсадить ее к окну, чтобы на прощание через окно показать папе сердечко.

Такие моменты просто разбивают на частицы, на молекулы, разлагают твое сознание,

– отметила исполнительница.

В то же время ранее в видео с мужем певица рассказывала, что им все же повезло, ведь Евгению предоставили официальный отпуск на зимние праздники. Благодаря этому день рождения Златы, Рождество и Новый год семья праздновала вместе. Ролик вышел на инстаграм-странице Терехова и Карпы.

Что известно о военной службе мужа Натальи Карпы?