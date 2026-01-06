Укр Рус
6 січня, 10:06
2

Такі моменти розбивають на частинки, – Карпа показала, як донька проводжала тата на фронт

Софія Хомишин
Основні тези
  • Наталка Карпа поділилася відео, як разом з донькою проводжає чоловіка Євгена Терехова на фронт.
  • Євген Терехов, відомий як "Титановий Джексон", служить у 58-й мотопіхотній бригаді імені Івана Виговського.

Наталка Карпа поділилася новим зворушливим відео, на якому разом із донечкою проводжає чоловіка-військового Євгена на фронт.

Співачка зізналася, що такі миті даються їй надзвичайно важко і буквально розбивають на частини. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку. 

Вранці Наталка Карпа показала ранкові обійми 6-річної Злати з татусем. 

Наталка Карпа показала чоловіка з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом співачка вийшла проводжати коханого на вулицю, а її донечка тим часом побігла до спальні дідуся й бабусі. Злата розбудила їх і попросила підсадити її до вікна, щоб на прощання через вікно показати татові сердечко. 

Такі моменти просто розбивають на частинки, на молекули, розкладають твою свідомість,
– зазначила виконавиця.

Водночас раніше у відео з чоловіком співачка розповідала, що їм все ж пощастило, адже Євгену надали офіційну відпустку на зимові свята. Завдяки цьому день народження Злати, Різдво та Новий рік родина святкувала разом. Ролик вийшов на інстаграм-сторінці Терехова та Карпи. 

Що відомо про військову службу чоловіка Наталки Карпи?

  • Євген Терехов має значний бойовий досвід. До захисту країни він долучився ще у 2014 році.
  • Його позивний – "Титановий Джексон".
  • Після початку повномасштабного вторгнення чоловік добровільно погодився на зміну другої групи інвалідності на третю, аби мати можливість повернутися до лав ЗСУ.
  • Наразі він служить у складі 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського.