Это недешевое удовольствие: Заднепровский откровенно рассказал о состоянии тяжелобольной матери Зои Сивач

Украинский актер Назар Заднепровский поделился печальными подробностями о состоянии здоровья своей матери, известной актрисы Зои Сивач. Из-за тяжелого диагноза женщина прикована к постели и нуждается в круглосуточном профессиональном уходе.

Актриса уже долгое время страдает рассеянным склерозом. Ее состояние остается тяжелым, и женщина прикована к постели. Ей постоянно требуется посторонняя помощь. Об этом рассказал ее знаменитый сын в комментарии для "Тур Звездами".

Ранее Назар пытался самостоятельно ухаживать за мамой. Из-за этого ему даже пришлось жить отдельно от жены Ирины и детей. Он хотел круглосуточно быть рядом, давать лекарства и проводить процедуры. Но плотный рабочий график и постоянные гастроли заставили актера изменить подход.

Сейчас он нанял профессиональную помощницу, которая постоянно следит за здоровьем Зои Сивач. Актер не скрывает, что финансово это очень тяжело.

С этим диагнозом ничего не меняется. Она лежит дома, с ней очень профессиональная медсестра-уходница. Нашел в официальном агентстве, там нанимают человека. Я плачу деньги. Но в наше время содержать тяжелобольного человека, особенно если он прикован к постели, – все это недешевое удовольствие,

– откровенно рассказал артист.

Назар Заднепровский с мамой / фото из инстаграма

Теперь Заднепровский может работать и обеспечивать семью. А самое главное – он точно знает, что мама находится под надежным присмотром специалиста.

Между тем Надя Дорофеева тоже решилась на откровенный разговор и призналась в серьезных проблемах со здоровьем.