Акторка тривалий час страждає на розсіяний склероз. Її стан залишається важким, і жінка прикута до ліжка. Вона постійно потребує сторонньої допомоги. Про це зірковий син розповів в коментарі "Тур Зірками".

Раніше Назар намагався самостійно доглядати за мамою. Через це йому навіть довелося жити окремо від дружини Ірини та дітей. Він хотів цілодобово бути поруч, давати ліки та робити процедури. Але щільний робочий графік та постійні гастролі змусили актора змінити підхід.

Зараз він найняв професійну помічницю, яка постійно стежить за здоров'ям Зої Сивач. Актор не приховує, що фінансово це дуже важко.

З цим діагнозом нічого не міняється. Вона лежить вдома, з нею дуже професійна медсестра-доглядальниця. Знайшов в офіційній агенції, там наймається людина. Я плачу гроші. Але в наш час утримувати важкохвору людину, особливо якщо вона лежача – все це недешеве задоволення,

– відверто розповів артист.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Назар Задніпровський з мамою / фото з інстаграму

Тепер Задніпровський має змогу працювати та забезпечувати родину. А найголовніше – він точно знає, що мама перебуває під надійним наглядом спеціаліста.

Тим часом Надя Дорофєєва теж наважилася на відверту розмову і зізналася у серйозних проблемах зі здоров'ям.