Любовь с первого взгляда и вдохновляющая любовь: какой была личная жизнь Назария Яремчука

Легендарного певца Назария Яремчука иногда называют первым секс-символом Украины. Но он не охотился за этим ярлыком, потому что был скромным и семейным человеком, для которого приоритет в жизни – дом и семья. В личной жизни Яремчука не было многочисленных романов, а две невероятно красивые романтические истории.

Один из самых известных голосов украинской эстрады сегодня, 30 ноября, мог бы праздновать день рождения. По этому случаю 24 Канал расскажет больше об истории любви Назария Яремчука и его избранниц. Певец был женат дважды.

К слову Дважды женился: что известно о личной жизни Степана Гиги, который борется за жизнь

Любовь с первого взгляда: каким был первый брак Яремчука

После поступления в университет Назарий Яремчук часто приходил в Вижницкий дом культуры, чтобы послушать репетиции ВИА "Смеричка", руководителем которого был Левко Дуткивский. Юношу заметили и предложили спеть песню – так Назарий тоже стал частью ансамбля.

Когда Яремчуку исполнилось 22 года, к коллективу как солистка присоединилась Елена Шевченко. Назария с ней познакомил Дутковский.

Меня пригласили приехать в Черновицкую филармонию, при которой работала "Смеричка". У входа встречал Левко. Начали подниматься по лестнице, навстречу идет Назарий Яремчук. Черноволосый, с лучистыми глазами, улыбается. Я подаю ему руку, а он – мне. Мы встречаемся глазами и... все. Это была любовь с первого взгляда,

– так вспоминала первую встречу Елена Шевченко.

Впоследствии Яремчук признался, что почувствовал то же самое. Отношения пары развивались стремительно. Певец познакомил девушку с братьями; признался любимой в чувствах и поделился, что хочет семью. А она не стала возражать. Зимой они сыграли свадьбу в селе Пилипец Закарпатской области, где родилась Елена, а медовый месяц провели на гастролях.



Назарий Яремчук с женой и сыном / Фото ТСН

Через год у супругов родился первенец, которого назвали Дмитрием. Впоследствии на свет появился второй сын – Назарий. Назарий и Елена прожили в браке 15 лет.

"От него шла потрясающая энергия. Я сходила с ума. Когда он касался моей руки, мне казалось, будто все мое тело пронизывал ток. Мне даже трудно описать эти чувства. Это была любовь, данная Богом..." – делилась Елена Шевченко.



Назарий Яремчук с женой и сыновьями / Фото с сайта Назария Яремчука

Однако даже самый стойкий камень может дать трещину. В 1990 году супруги развелись. Эта новость стала шоком для многих близких и родных Елены и Назария. Как вспоминала женщина, причиной стала ссора и гордость друг друга. Она решила уйти первой.

В семье, как в семье, по-разному происходит. Мы расстались, и это было большой ошибкой. Потому что почувствовала, что от меня оторвали мое счастье... Я не могу передать словами боль моей души и всегда буду горда тем, что стала его женой. Говорят, перед смертью он меня звал, и от этого еще тяжелее. Потому что хотела с ним поговорить, взглянуть в глаза, многое должна была сказать. Но... не успела,

– говорила Елена Шевченко.

Сыновья сначала учились в родном селе мамы, а потом поступили в музыкальное училище в Черновцах и поселились у отца.

Что известно о втором браке Назария Яремчука?

Назарий Яремчук и его вторая жена – Дарья – познакомились в селе Тюдов, где были соседями. К тому времени певец уже был разведенным, а Дарья сама воспитывала дочь после смерти мужа.

"Мне казалось, что я знаю Назария всю жизнь – так легко я с ним общалась. Он такой знаменитый певец – и такой простой и душевный человек. Мы даже не заметили, как проговорили всю ночь. Никто никому никаких обещаний не давал. Но я поняла, что тот день стал особенным в моей жизни. Уже когда Назарий ушел, мой брат Иван, что нас познакомил, признался, что певец ему сказал: "Кажется мне, что вскоре мы станем семьей", – вспоминала Дарья Яремчук.

Пара обвенчалась 2 февраля 1991 года в городе Косов. После бракосочетания они вместе воспитывали детей, а Назарий обожал проводить время вместе с сыновьями и падчерицей.



Назарий Яремчук с женой и сыновьями / Фото с сайта Назария Яремчука

Впоследствии семья купила двухэтажный дом в Черновцах, сделала ремонт и поселилась там. Ранее улица, где был дом, называлась Интернациональной, а сейчас она носит имя Яремчука.



Назарий Яремчук с женой и сыновьями / Фото с сайта Назария Яремчука

В 1993 году у супругов родилась дочь Мария. Но к сожалению, семейное счастье длилось недолго. Вскоре Назарий внезапно узнал о том, что болен раком желудка. Ему помогли выехать в Канаду, но операцию сделали слишком поздно. 30 июня 1995 года Назарий Яремчук умер в Черновцах.

Личная жизнь Назария Яремчука не была скандальной или громкой. Наоборот – наполнена любви и семейного тепла. Неудивительно, что сейчас имя певца ассоциируется не только с украинской песней, но и с добром, улыбкой и уютом.