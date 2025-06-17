Говорю откровенно, – блогерша Монро высказалась о мобилизации и своем главном страхе

Украинская телеведущая и блогер Монро по паспорту является мужского пола, поэтому должна была посетить военкомат. Несмотря на то, что ее исключили из воинского учета, Монро до сих пор имеет страх мобилизации.

Неугомонная Монро прокомментировала тему мобилизации в интервью Алине Доротюк. Она напомнила, что оформила все нужные документы в ТЦК еще два года назад, передает Show 24.

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Я исключена с воинского учета. Официально, на законных основаниях. Все это я оформляла в 2023 году,

– сказала блогерша.

Травести-дива добавила, что у нее есть травма, связанная с посещением военкомата. Поэтому и сейчас ей страшно думать о мобилизации и военной службе.

"У меня страх – я откровенно говорю. В начале войны у меня главный страх был, что я попаду в военкомат и надо мной снова будут издеваться", – призналась Монро.

Блогерша отметила, что не готова к мобилизации. Сейчас она не думает о том, что будет делать в случае, если в Украине решат мобилизовать и женщин. Однако Монро волонтерит и помогает ВСУ.

Я не думала об этом. Я имею право об этом не думать,

– отметила Монро.

Добавим, ранее блогер рассказывала о своем положительном опыте визита в ТЦК. Монро подчеркнула, что ей помогали и были вежливыми. Поэтому ее огорчает негативное отношение некоторых людей к работникам ТЦК. По ее мнению, не стоит делать вывод только из-за видео в соцсетях.