Невгамовна Монро прокоментувала тему мобілізації в інтерв'ю Аліні Доротюк. Вона нагадала, що оформила всі потрібні документи в ТЦК ще два роки тому, передає Show 24.

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Я виключена з військового обліку. Офіційно, на законних підставах. Все це я оформляла у 2023 році,

– сказала блогерка.

Травесті-діва додала, що в неї є травма, пов'язана з відвідинами військкомату. Тому й зараз їй страшно думати про мобілізацію та військову службу.

"У мене страх – я відверто кажу. На початку війни у мене головний страх був, що я потраплю у військкомат і наді мною знову будуть знущатися", – зізналась Монро.

Блогерка зазначила, що не готова до мобілізації. Зараз вона не думає про те, що робитиме у випадку, якщо в Україні вирішать мобілізувати й жінок. Проте Монро волонтерить та допомагає ЗСУ.

Я не думала про це. Я маю право про це не думати,

– зауважила Монро.

Додамо, раніше блогерка розповідала про свій позитивний досвід візиту до ТЦК. Монро підкреслила, що їй допомагали та були ввічливими. Тому її засмучує негативне ставлення деяких людей до працівників ТЦК. На її думку, не варто робити висновок лише через відео в соцмережах.