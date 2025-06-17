Неугомонная Монро прокомментировала тему мобилизации в интервью Алине Доротюк. Она напомнила, что оформила все нужные документы в ТЦК еще два года назад, передает Show 24.

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Я исключена с воинского учета. Официально, на законных основаниях. Все это я оформляла в 2023 году,

– сказала блогерша.

Травести-дива добавила, что у нее есть травма, связанная с посещением военкомата. Поэтому и сейчас ей страшно думать о мобилизации и военной службе.

"У меня страх – я откровенно говорю. В начале войны у меня главный страх был, что я попаду в военкомат и надо мной снова будут издеваться", – призналась Монро.

Блогерша отметила, что не готова к мобилизации. Сейчас она не думает о том, что будет делать в случае, если в Украине решат мобилизовать и женщин. Однако Монро волонтерит и помогает ВСУ.

Я не думала об этом. Я имею право об этом не думать,

– отметила Монро.

Добавим, ранее блогер рассказывала о своем положительном опыте визита в ТЦК. Монро подчеркнула, что ей помогали и были вежливыми. Поэтому ее огорчает негативное отношение некоторых людей к работникам ТЦК. По ее мнению, не стоит делать вывод только из-за видео в соцсетях.