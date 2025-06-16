Невесту Безоса не узнать: Лорен Санчес удивила своим видом до славы
- Джефф Безос готовит роскошное трехдневное празднование свадьбы с Лорен Санчес.
- На днях женщина опубликовала архивные фото из своего детства и показала, как выглядела до обретения славы.
В конце июня основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос готовит роскошное трехдневное празднование свадьбы со своей невестой Лорен Санчес. По предварительным данным, вечеринки могут состояться на роскошной яхте миллиардера стоимостью более 500 миллионов долларов.
Однако, оказалось, несмотря на сегодняшнюю жизнь в роскоши, детство Лорен было совсем другим. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Санчес.
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Так, в День отца, 15 июня, журналистка опубликовала архивные фото из своего прошлого. На одном – скромная комната, старый телевизор и рождественская елка. На другом – она рядом с отцом возле небольшого дома в родном Альбукерке, штат Нью-Мексико.
Спасибо за силу, любовь и смех, которые ты приносишь в нашу жизнь. Благодарна сегодня и каждый день,
– написала Санчес под публикацией.
Лорен Санчес с отцом / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Лорен Санчес
- Она родилась и провела детство в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Там она училась в средней школе Дель Норте, где занималась черлидингом.
- После школы Санчес переехала в Калифорнию, сначала училась в колледже Эль-Камино, а затем поступила в Университет Южной Калифорнии.
- Карьеру Лорен начинала как стажерка на телеканале в Лос-Анджелесе, а первым опытом в журналистике для нее была работа репортером в городе Финикс. Впоследствии она вернулась в Лос-Анджелес, где стала корреспонденткой популярного шоу Extra.
- Кроме того, Санчес реализовала себя в авиации – она получила лицензию пилота и основала Black Ops Aviation – компанию, занимающуюся съемками с воздуха.
- К тому же у Лорен трое детей: сын Никко от спортсмена Тони Гонсалеса и двое – Эван и Элла – от бывшего мужа Патрика Уайтселла.