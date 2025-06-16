Невесту Безоса не узнать: Лорен Санчес удивила своим видом до славы

В конце июня основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос готовит роскошное трехдневное празднование свадьбы со своей невестой Лорен Санчес. По предварительным данным, вечеринки могут состояться на роскошной яхте миллиардера стоимостью более 500 миллионов долларов.

Однако, оказалось, несмотря на сегодняшнюю жизнь в роскоши, детство Лорен было совсем другим. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Санчес.

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Так, в День отца, 15 июня, журналистка опубликовала архивные фото из своего прошлого. На одном – скромная комната, старый телевизор и рождественская елка. На другом – она рядом с отцом возле небольшого дома в родном Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Спасибо за силу, любовь и смех, которые ты приносишь в нашу жизнь. Благодарна сегодня и каждый день,

– написала Санчес под публикацией.





Лорен Санчес с отцом / Скриншот из инстаграм-сторис

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