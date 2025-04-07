После развода с Квитковой: Никита Добрынин раскрыл свою самую большую сексуальную фантазию
- Никита Добрынин после развода с Дашей Квитковой раскрыл свою самую большую сексуальную фантазию.
- Немало подписчиков поддержали позицию шоумена.
Телеведущий Никита Добрынин более двух лет назад расстался с блогером Дашей Квитковой, после чего не так часто афиширует личную жизнь. В то же время на днях он прокомментировал свои отношения.
Никита рассекретил свою самую большую сексуальную фантазию. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Добрынина.
Важно Сердца полны боли, – Ziferblat на пре-пати Евровидения вспомнил об ударе России по Кривому Рогу
Так, шоумен опубликовал видео на фоне гор под дождем на фоне гор.
Моя сексуальная фантазия номер один: встретить свою любовь и больше никогда не тратить время на пустое общение,
– отметил под роликом Добрынин.
Что интересно, немало подписчиков поддержали позицию шоумена в комментариях. Они подчеркнули, что действительно хочется встретить любимого человека, а не тратить время на непонятные отношения.
Комментарии под постом Никиты Добрынина / Скриншоты из инстаграма
Что известно о личной жизни Никиты Добрынина
- На реалити-шоу "Холостяк" в 2019 году шоумен познакомился с Дашей Квитковой. После проекта пара поженилась, а впоследствии у них родился сын Лев. Однако в начале 2023 года супруги объявили о разводе, который официально оформили в июне.
- Несмотря на разрыв Никита и Даша занимаются совместным воспитанием сына.
Недавно стало известно, сменила ли Даша Квиткова фамилию после развода с Добрыниным.
- После развода в медиа появились слухи о возможном романе телеведущего с блогером Чарой Хорив, которые Добрынин опроверг.
- Позже шоумен подтвердил, что встречался с девушкой не из публичной сферы в течение около года, но в конце концов они приняли совместное решение о разрыве.
- Телеведущий продолжает ходить на свидания, отмечая, что жизнь продолжается и после тяжелых расставаний.