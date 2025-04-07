После развода с Квитковой: Никита Добрынин раскрыл свою самую большую сексуальную фантазию

Телеведущий Никита Добрынин более двух лет назад расстался с блогером Дашей Квитковой, после чего не так часто афиширует личную жизнь. В то же время на днях он прокомментировал свои отношения.

Никита рассекретил свою самую большую сексуальную фантазию. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Добрынина.

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Так, шоумен опубликовал видео на фоне гор под дождем на фоне гор.

Моя сексуальная фантазия номер один: встретить свою любовь и больше никогда не тратить время на пустое общение,

– отметил под роликом Добрынин.

Что интересно, немало подписчиков поддержали позицию шоумена в комментариях. Они подчеркнули, что действительно хочется встретить любимого человека, а не тратить время на непонятные отношения.

Комментарии под постом Никиты Добрынина / Скриншоты из инстаграма

Что известно о личной жизни Никиты Добрынина

На реалити-шоу "Холостяк" в 2019 году шоумен познакомился с Дашей Квитковой. После проекта пара поженилась, а впоследствии у них родился сын Лев. Однако в начале 2023 года супруги объявили о разводе, который официально оформили в июне.

Несмотря на разрыв Никита и Даша занимаются совместным воспитанием сына.

Недавно стало известно, сменила ли Даша Квиткова фамилию после развода с Добрыниным.