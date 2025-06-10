Попал в больницу: Никита Ломакин рассказал о проблемах со здоровьем после мобилизации

Певец Никита Ломакин вышел на связь после того, как сообщил о мобилизации. Он показался в форме и признался, что имел проблемы со здоровьем.

Никита Ломакин опубликовал видео, на котором в военной форме перед собратьями исполняет песню "Чорнобривці". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Певец рассказал, что имел охрипший голос, потому что перед этим попал в госпиталь с высокой температурой и бронхитом.

"Искусство – лечит, страх – разрушает", – думал об этом, когда снова пел. Голос был хриплый, потому что я не пел более месяца, болел бронхитом, много курил и нервничал. Изменение обстоятельств – мобилизация, военная часть, а потом БЗВП посеяло во мне страх. И это привело меня в госпиталь – бронхит, температура,

– поделился Никита.

Уже на днях Ломакин вернулся в лагерь. К ним приехал оркестр, а поскольку Никита тоже артист, ему предложили спеть.

"Когда я взял в руки микрофон, то сразу расслабился и сфокусировался на смысле прекрасной песни и на собратьях, для которых мой голос может стать проводником к чувствам и воспоминаниям о самом дорогом – о матери, о доме, по которому каждый из нас скучает", – добавил исполнитель.

Никита Ломакин поделился, что этот момент был для него очень ценным, ведь помог восстановиться. Он поблагодарил оркестр и клавишника за аккомпанемент.

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Что известно о мобилизации Ломакина

3 июня Никита Ломакин вышел на связь после длительной паузы. Он сообщил, что его "достаточно жестко" мобилизовали. Певец заявлял, что сначала не имел возможности и сил обо всем рассказать, потому что был "разочарован в человечности".

Артист не вдавался в детали своей службы и не рассказывал, где находится. Но заметил, что будет и в дальнейшем писать песни.