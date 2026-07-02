Смерть наступила мгновенно: трагически погиб народный артист Украины Николай Янченко

На 67-м году жизни скончался народный артист Украины Николай Янченко. Это произошло 1 июля.

Печальную новость сообщил друг музыканта Юрий Мельник. На своей странице в Facebook он выразил соболезнования родным артиста и рассказал, когда и где состоится прощание с ним.

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Николай Янченко скончался в поселке Стрижавка недалеко от Винницы. Трагедия произошла днем в его дворе: в бассейне артист получил смертельный удар током.

Вернувшись с серии благотворительных концертов в поддержку ВСУ, в частности с участием своих друзей – известных украинских артистов Ирины Федишин и группы "Лисапетный батальон", он решил освежиться в бассейне, в котором его ожидала смерть – поражение электрическим током. Смерть наступила мгновенно… Не хватает слов, я плачу,

– написал Юрий Мельник.

Юрий Мельник и Николай Янченко / Фото из фейсбука

У Николая Янченко остались жена Наталья, сын Александр, сестра Нина и большая семья Янченко.

Прощание с народным артистом Украины Николаем Янченко состоится в пятницу, 3 июля, в "Реквием-холле" в Виннице на ул. Янгеля: с 8:30 до 9:00 будет прощаться семья, с 9:00 до 10:30 – все желающие, а с 10:30 до 11:20 пройдет заупокойная служба; в 12:00–12:15 состоится прощание возле дома, где проживал артист (ул. Григория Нарбута, бывшая улица Грибоедова), после чего процессия отправится в поселок Тывров, где с 13:30 до 14:00 пройдет митинг-реквием на центральной площади, а похоронят Николая Янченко в 15:00 на Сабаровском кладбище в Виннице.

Что известно о Николае Янченко?

Певец оставил после себя более 100 песен. Наибольшую популярность ему принесли композиции "Наливай, кума", "Дай Бог", "Перелаз", "Лише у нас на Украине", "Карасик" и "Ой чего же вы, мама, поседели рано".

Также важным делом жизни Янченко стал этнопесенный фестиваль "Мамина печь", который артист основал сам. Ежегодно он собирал в селе Канава исполнителей, творческие коллективы и многочисленных поклонников украинской народной песни.

За весомый вклад в развитие украинской культуры Николай Александрович получил почетные государственные звания. В 2007 году он стал заслуженным артистом Украины, а в 2016 году – народным артистом Украины.