Еще с далеких 90-х годов Николай Луценко начал свою работу на телевидении. А его коронная фраза: "Пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды! Пусть вам везет и будьте здоровы!", стала визитной карточкой ведущего.

По определенным причинам Луценко исчез с телеэкранов, но недавно заявил о своем громком возвращении. Телеведущий раскрыл, какими были его последние годы вне камер, поделился особой тайной и снова стал звездой программы о погоде – обо всем этом читайте в материале Show24.

Проблемы с законом и карьера телеведущего

Мужчина родился 1 июня 1950 года в селе Качановка Черниговской области. Учился в Киевском техникуме общественного питания, а затем – в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

До славы на телевидении Луценко работал на тепловой электростанции, где отвечал за контроль работы измерительных приборов.

Николай Луценко / Фото ICTV

Позже он попал в Театр юного зрителя, однако не покидал мечты о телевидении. Но судьба сложилась так, что Николаю повезло. Когда ему уже было 30 лет, то в театр пришли две женщины, которые искали подростка для новой программы. Амбициозный Луценко не растерялся и уверенно предложил свою кандидатуру. Сначала ему отказали, однако через несколько дней он получил приглашение на роль Зазеркальца в детской программе.

Работу на телеканале ICTV медийщик начинал как голос за кадром, но в 1996 году стал неизменным телеведущим программы "Николина погода".

Интересно, что первые выпуски программы были довольно оригинальными. Ведущий появлялся перед зрителями в различных образах: Отелло, Дездемона, новогодняя елка, авитаминоз и тому подобное. Но впоследствии формат перешел на более серьезный, а Луценко был в кадре не в образах, а костюме.

Недавно телеведущий рассказал, что в студенческие годы его и однокурсника арестовали. Все началось с того, что ребята гуляли по Киеву и встретили румын, которые предложили купить джинсы. Друг ведущего приобрел штаны, а через несколько минут к ним подошли сотрудники КГБ с допросом. Тогда их забрали в отель, где студенты должны были написать объяснения. Они думали, что после этого их отпустят, но этого не произошло.

Мы думали, сейчас нас отпустят. Нифига! Забирают нас и ведут в участок. Мы сидим там ночь, а уже утром нас везут в Печерский суд. Обвинили, что мы убивали румын,

– рассказал Луценко.

Тогда обвинения придумали, но под давлением ребята подписали фальшивые показания. В итоге их приговорили к 15 суткам ареста. Из-за этой истории их чуть не отчислили из института, а ближайшие друзья отвернулись.

Николай Луценко / Фото ICTV

В 2017 году мужчина перенес инсульт, из-за чего у него отобрало речь. Повезло, что на тот момент телеведущий не был дома сам. Его забрала скорая, а потом месяц или два пришлось пробыть на больничном. Ведущему присылали текст для работы, а он где-то три-четыре часа тренировался. Каждый раз Николаю становилось легче разговаривать, хотя признался, что в быту еще говорил плохо.

После этой истории он переехал в Чернигов, чтобы отдохнуть от шумного Киева. Но до 2020 года все еще продолжал работать на радио. Кроме того, также дублировал мультфильмы – "Панда Кунг-фу", "Рататуй" и "Симпсоны".

Как сегодня живет ведущий "Николиной погоды"?

Когда началась полномасштабная война, то мужчина был в родном Чернигове. Его дом расположен у реки, что позволяет ему ловить рыбу даже с балкона. Сначала Николай не планировал выезжать, но когда начали падать снаряды возле соседних домов, а из-за авиаудара по площади перебило все коммуникации – свет и тепло, ведущий изменил свое решение.

Николай Луценко / Фото ICTV

Тогда он забрал с собой соседей и поехал в Таращу, что на Киевщине. Там им помогла местная тероборона.

В июне этого года стало известно, что легендарная программа "Николина погода" возвращается на экраны. Новые выпуски можно смотреть с понедельника по пятницу на телеканале ICTV2. Сам ведущий признавался, что возвращение стало для него неожиданностью.

Сила единения и хорошие прогнозы – то же наше оружие сейчас. Даже в самые темные времена, когда на сердце и за окном тревога, мы можем найти свет друг в друге,

– отметил Николай Луценко.

Также звезда телевидения поделился, какую пенсию получает. По его словам, сумма составляет почти максимальный размер пенсии в Украине – ориентировочно до 23 тысяч гривен. Он также напомнил, что много работал, а налоги с доходов шли в государство, поэтому сейчас он получает такую сумму.

Как выглядит Николай Луценко сегодня / Скриншот с видео

К слову, о личной жизни телеведущий не высказывается. Известно лишь, что онкология забрала из этого мира его мать, тетю и любимую.

