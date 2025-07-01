Жить можно, – ведущий "Миколиної погоди" рассекретил размер своей пенсии
- Николай Луценко рассказал, что получает почти максимальную пенсию.
- Луценко переехал из Киева в Чернигов около 6 лет назад из-за отсутствия работы и высоких расходов в столице.
Ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко признался, какую пенсию получает. Он также поделился, почему переехал из Киева в Чернигов.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью Луценко Алине Доротюк. Ведущий рассказал, что у него нормальная пенсия.
Не пропустите Проснулся и не смог подняться: ведущий "Николая погоды" рассказал о перенесенном инсульте
Почти 100%. У нас же есть вилка: минимальная и максимальная. Минималка, по-моему, 2300, а 23 тысячи – это максимальная,
– сказал Николай Луценко.
Интервьюерка уточнила, или у Луценко максимальная пенсия, на что он ответил: "Рядом".
Когда я шел на пенсию, то она была очень неплохая. А потом госпожа инфляция зубками половину откусила. И то, что у меня было в валюте, когда я получал и сейчас – это половина. Жить можно. Но не надо забывать, что я столько тогда работал, у меня столько доходов было – и это все шло в государство,
– рассказал ведущий.
Интервью с Николаем Луценко: смотрите видео онлайн
Николай Луценко рассказал о переезде в Чернигов
Николай Луценко также рассказал о своем переезде в Чернигов. Ранее он жил в Киеве.
Когда уже здесь не было работы, я понял, что мне надо куда-то переехать. Поскольку Киев такой город, который и дает много, но и забирает очень много,
– признался ведущий.
Луценко переехал в Чернигов около 6 лет назад. Ведущий отметил, что ему там хорошо.
Ранее мы сообщали, что Николай Луценко рассказал, как попал в тюрьму.