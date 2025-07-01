Жить можно, – ведущий "Миколиної погоди" рассекретил размер своей пенсии

Ведущий программы "Миколина погода" Николай Луценко признался, какую пенсию получает. Он также поделился, почему переехал из Киева в Чернигов.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью Луценко Алине Доротюк. Ведущий рассказал, что у него нормальная пенсия.

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Почти 100%. У нас же есть вилка: минимальная и максимальная. Минималка, по-моему, 2300, а 23 тысячи – это максимальная,

– сказал Николай Луценко.

Интервьюерка уточнила, или у Луценко максимальная пенсия, на что он ответил: "Рядом".

Когда я шел на пенсию, то она была очень неплохая. А потом госпожа инфляция зубками половину откусила. И то, что у меня было в валюте, когда я получал и сейчас – это половина. Жить можно. Но не надо забывать, что я столько тогда работал, у меня столько доходов было – и это все шло в государство,

– рассказал ведущий.

Интервью с Николаем Луценко: смотрите видео онлайн

Николай Луценко рассказал о переезде в Чернигов

Николай Луценко также рассказал о своем переезде в Чернигов. Ранее он жил в Киеве.

Когда уже здесь не было работы, я понял, что мне надо куда-то переехать. Поскольку Киев такой город, который и дает много, но и забирает очень много,

– признался ведущий.

Луценко переехал в Чернигов около 6 лет назад. Ведущий отметил, что ему там хорошо.

Ранее мы сообщали, что Николай Луценко рассказал, как попал в тюрьму.