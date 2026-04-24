Наполовину усохла, – ведущий "Миколиної погоди" рассказал о своей пенсии

Ведущий "Миколиної погоди" Николай Луценко рассказал, какая у него пенсия. Он не стал называть конкретную сумму, однако отметил, что она уменьшилась из-за инфляции.

Подробностями Луценко поделился в интервью РБК-Украина LIFE.

Не пропустите Оно не увеличивается, – украинский ведущий рассказал о новообразовании в мозге

Пенсия у меня наполовину усохла. Инфляция. Я в 2014 году шел на пенсию – очень у меня неплохая пенсия была. Ближе к максимуму, примерно 25 – 26 тысяч гривен. Это такое дело. Это объективно. У всех так. Это состояние нашей экономики. Особенно сейчас, когда война, но постоянно платят, даже индексацию делают – это не так просто,

– рассказал Николай Луценко.

Ведущий отметил, что имеет финансовую подушку безопасности. По словам Луценко, в его возрасте это обязательно.

Луценко также рассказал, чем занимается на пенсии. Ведущий решил вернуться к работе, любит ходить за покупками, гулять, ездит на дачу, где есть огород и теплица.

Напомним! В июне 2025 года в интервью Алине Доротюк Николай Луценко признался, что размер его пенсию составляет примерно 23 тысячи гривен.

