Канадский музыкант Нил Янг анонсировал бесплатный концерт в Украине

Канадский музыкант Нил Янг планирует дать в Украине бесплатный концерт. Выступление должно состояться в рамках его европейского тура Love Earth Tour.

Информация о концерте в Украине появилась на официальном сайте Нила Янга, пишет 24 Канал. В то же время точная дата и место проведения пока не сообщаются.

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На сайте отмечается, что сейчас команда ведет переговоры относительно будущего концерта Нила Янга в Украине. Европейский тур начинается 18 июня в Швеции.

Нил Янг и Chrome Hearts откроют будущий европейский тур Love Earth Tour в Украине бесплатным концертом для всех желающих! Сейчас мы ведем переговоры и объявим подробности здесь, в NYT. Продолжайте рок-н-ролл в свободном мире,

– говорится на сайте.

Нил Янг планирует дать бесплатный концерт в Украине / Скриншот с сайта музыканта

Стоит отметить, что Нил Янг поддерживает Украину в войне с Россией и критикует нынешнего президента США Дональда Трампа. В октябре музыкант поддержал кандидата на пост президента Камалу Харрис.

Как пишет The Rolling Stone, политическая активность Нила Янга началась в 1970-х годах. Он раскритиковал Ричарда Никсона, 37-го президента США, в своей песне Ohio. В 1980-х годах музыкант некоторое время поддерживал 40-го президента США от Республиканской партии Рональда Рейгана, но потом был предан Демократической партии.

Интересно, что на днях Украину на премии Оскар поддержала жена Нила Янга – американская актриса и режиссер Дэрил Ханна. Она начала свою речь со слов "Слава Украине", когда объявляла победителя в номинации "Лучший монтаж". Кстати, статуэтку получил фильм "Анора", где снялись российские актеры Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.