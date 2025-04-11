Нет клепки в голове, – Нина Набока призналась, за что критикует молодых актеров-мужчин

Народная артистка Украины Нина Набока рассказала, что с теплом относится к молодым режиссерам и актерам. Но некоторых может ругать за то, что они транслируют веселье в сети во время войны.

Актриса Нина Набока рассказала, что ее возмущают некоторые публикации от гражданских мужчин-актеров. Об этом она призналась в интервью Алине Доротюк, пишет Show 24.

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Народная артистка Украины призналась, что напоминает своим молодым коллегам о том, что не стоит показывать веселье на публику. Ведь на них смотрят юные воины, которые защищают Украину на фронте.

Наши актеры, ребята, они получили немножко от меня. Смотрю в телефон, вижу: зеленая поляна такая, звучит музыка – они занимаются, мышцы показывают. Высокие такие, по 40 лет, кобылы. И ржание лошадиное такое идет. И снизу свечечка горит – в 19 лет мальчик погиб. Когда так вам весело, то хоть не показывайте. Дети те, что на войне, смотрят на вас. Неужели нет в голове клепки, чтобы это делать?!

– подчеркнула Нина Набока.

Актриса эмоционально раскритиковала мужчин, которые транслируют свою счастливую жизнь в тылу.

"Или показывают, как гуляют прекрасно, снимают. Тот сидит в окопах в грязи, а он – с бокалом, как весело ему живется. Вот, что страшное. Как будто люди одурели. Разве это можно так делать?!" – сказала Набока.

Интервью с Ниной Набокой: смотрите видео онлайн

Нина Набока рассказала, что ее зять – военный. Он трижды получил контузии, сейчас находится на лечении. И, вероятно, после восстановления снова вернется на фронт.

Добавим, ведущий и актер Геннадий Попенко получил серьезную травму колена во время службы в ВСУ. Это значительно повлияло на его жизнь и работу и актерскую карьеру. Сейчас он восстанавливает функционирование конечности.