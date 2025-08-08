Няня трогательно высказалась о Мирошниченко и замиловала совместным фото с семьей
- Няня Мария Семенько поделилась опытом работы с семьей Тимура и Инны Мирошниченко.
Мария призналась, что у нее сложились теплые отношения семьей; женщина также является крестной мамой Марселя.
Няня Мария Семенько рассказала об отношениях с семьей Тимура и Инны Мирошниченко. Она также показала совместные фотографии с супругами и их детьми: Мией, Марком, Марселем и Ангелиной.
Мария поделилась, что работает няней 8 лет. За это время у нее сложились разные отношения с семьями, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм женщины.
Мария Семенько призналась, что поддерживает теплые отношения со всеми семьями. По словам женщины, они любят друг друга, помогают и радуются встречам. Няня подчеркнула, что очень ценит это.
Семенько трогательно высказалась и о семье Тимура и Инны Мирошниченко.
С этой семьей уже не знаю, в какой именно момент мы стали родственниками. То ли когда я работала няней. Или когда мы вместе пережили первые страшные месяцы войны. Или жизнь вместе 24/7 тогда же. Или когда стала крестной этого кудрявого пирожочка (младшего сына Мирошниченко Марселя – Show 24),
– написала Мария.
Няня вспомнила, что когда пришла работать к Мирошниченко, предупредила Инну, что когда-то будет иметь 5 детей и привезет их на каникулы в семью.
Но что-то пока только они добавляют мне по 1 ребенку в каждый мой приезд. Люблю сильно, потому что родственники – это не про общую кровь,
– подытожила Семенько.
