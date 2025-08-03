Инна Мирошниченко опубликовала видео с сыном после его дня рождения. Она обратилась к Марселю в щемящей заметке, пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

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Жена Тимура Мирошниченко назвала любовь лекарством, которое спасает жизни и меняет мир к лучшему. Это доказал Марсель, который более двух лет живет в любящей семье.

Я не знаю больших жизнелюбов, чем он. Доверяет, испытывает, экспериментирует и выжимает максимум из каждого момента жизни. Действительно ли это тот самый ребенок, который запускал программу самоуничтожения и медленно умирал, потому что не верил, что жизнь в этом мире стоит внимания?

– высказалась Инна Мирошниченко.

Блогер и адвокат добавила, что для трансформации Марселя нужно было понять и принять и признать его уникальность.

"Ты не неудобный, ты тот, кто разрушает стереотипы и строит в корне новый фундамент. Когда этот фундамент залит любовью, то из него прорастают крепкие стены. Люблю так, как даже не знала, что умею. Пусть каждый ребенок, который ждет родителей, повторит твою судьбу!" – поделилась Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко также показала, как прошло утро Марселя в его день рождения. Он радовался воздушным шарикам, играл с другими и пробовал праздничный торт.

День рождения Марселя / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Напомним, недавно Марсель впервые пошел в детский сад. Не все пошло по плану: мальчик напугался и захотел домой. Но впоследствии все-таки сам пошел играть с детьми.