Інна Мірошниченко опублікувала відео з сином після його дня народження. Вона звернулась до Марселя у щемливому дописі, пише Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

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Дружина Тімура Мірошниченка назвала любов ліками, які рятують життя і змінюють світ на краще. Це довів Марсель, який більш як два роки живе в люблячій сім'ї.

Я не знаю більших життєлюбів, ніж він. Довіряє, випробовує, експериментує і витискає максимум з кожного моменту життя. Чи дійсно це та сама дитина, яка запускала програму самознищення та повільно помирала, бо не вірила, що життя в цьому світі варте уваги?

– висловилась Інна Мірошниченко.

Блогерка й адвокатка додала, що для трансформації Марселя потрібно було зрозуміти та прийняти й визнати його унікальність.

"Ти не незручний, ти той, хто руйнує стереотипи та будує докорінно новий фундамент. Коли цей фундамент залито любов'ю, то з нього проростають найміцніші стіни. Люблю так, як навіть не знала, що вмію. Нехай кожна дитина, яка чекає на батьків, повторить твою долю!" – поділилась Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко також показала, як минув ранок Марселя у його день народження. Він радів повітряним кулькам, грався з іншими та куштував святковий торт.

День народження Марселя / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко

Нагадаємо, нещодавно Марсель вперше пішов у дитячий садок. Не все пішло за планом: хлопчик налякався і захотів додому. Але згодом все-таки сам пішов гратися з дітьми.