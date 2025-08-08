Мария поделилась, что работает няней 8 лет. За это время у нее сложились разные отношения с семьями, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм женщины.

Мария Семенько призналась, что поддерживает теплые отношения со всеми семьями. По словам женщины, они любят друг друга, помогают и радуются встречам. Няня подчеркнула, что очень ценит это.

Семенько трогательно высказалась и о семье Тимура и Инны Мирошниченко.

С этой семьей уже не знаю, в какой именно момент мы стали родственниками. То ли когда я работала няней. Или когда мы вместе пережили первые страшные месяцы войны. Или жизнь вместе 24/7 тогда же. Или когда стала крестной этого кудрявого пирожочка (младшего сына Мирошниченко Марселя – Show 24),

– написала Мария.

Няня вспомнила, что когда пришла работать к Мирошниченко, предупредила Инну, что когда-то будет иметь 5 детей и привезет их на каникулы в семью.

Но что-то пока только они добавляют мне по 1 ребенку в каждый мой приезд. Люблю сильно, потому что родственники – это не про общую кровь,

– подытожила Семенько.

Мария Семенько с семьей Мирошниченко / Фото из инстаграма няни

Мария Семенько с Тимуром, Инной и их детьми / Фото из инстаграма няни

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми и Марией Семенько / Фото из инстаграма няни

