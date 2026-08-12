С ней не придется скучать, – известный блогер рассказал, какова новая девушка Владимира Дантеса

Личная жизнь Владимира Дантеса продолжает привлекать внимание публики. После того как артист подтвердил отношения с Анастасией Неправдой, интерес к его избраннице только усилился.

В сети все чаще обсуждают девушку и ее окружение. Подробнее об Анастасии Неправде рассказал известный украинский блогер Сергей Халус, который давно дружит с ней. О девушке Халус высказался в новом выпуске шоу "Ни стыда, ни совести", которое выходит на YouTube-канале "Радио Люкс".

Сергей заявил, что Владимиру очень повезло с избранницей. По его словам, Анастасия обладает легким характером и умеет находить общий язык с окружающими.

Шикарная девушка… У Dantes больше не будет депрессии, потому что с этой девушкой не заскучаешь. Она офигенная, у нее всегда классное настроение. Она прямо очень классная,

– подчеркнул блогер.

Новый выпуск шоу "Ни стыда, ни совести": смотрите видео онлайн

К слову, недавно Анастасия появилась на концерте Дантеса в Киеве. Она пришла поддержать любимого и попала в объективы камер.