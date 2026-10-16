212 сантиметров, шесть объектов недвижимости и неудачный брак: что известно о новом "Холостяке"

Казалось, после Тараса Цимбалюка удивить украинских зрительниц будет сложно. Но создатели "Холостяка" решили поднять планку. Причем буквально. На этот раз розы будет раздавать мужчина ростом 212 сантиметров, с карьерой в НБА и опытом неудачного брака. Правда, без скандалов тоже не обошлось.

Уже 16 октября стартует 15-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", ", главным героем которого стал 39-летний баскетболист Вячеслав Кравцов. 24 Канал рассказывает, что известно о его детстве, спортивных достижениях, бывшей жене и скандальном прошлом.

Детство и путь в большой спорт



Вячеслав Кравцов / Фото из открытых источников



Вячеслав Кравцов родился 25 августа 1987 года в Одессе. Его отец был моряком, а мама занималась баскетболом. Впрочем, будущий спортсмен сначала увлекался карате.

В баскетбольную секцию парень записался в 11 лет. Причем случайно: знакомый посоветовал высокому подростку попробовать себя в этом виде спорта.

Уже в 16 лет Кравцов переехал в Киев, где начал профессиональную карьеру. А примерно в 19 дебютировал в национальной сборной Украины.

Спортивные достижения и собственный бизнес

В баскетболе Кравцов достиг того, что многие спортсмены могут только мечтать. Он выступал за украинские клубы "Киев" и "Донецк", а в 2012 году подписал контракт с "Детройт Пистонс".

Впоследствии украинец также играл за "Финикс Санз". Всего в сильнейшей баскетбольной лиге мира он провел 45 матчей.

Среди его достижений – чемпионство Украины и Испании, три звания лучшего центрового украинской Суперлиги и многолетнее капитанство национальной сборной.

Но делом ограничились не только спортивные гонорары. Впоследствии Вячеслав занялся предпринимательством и открыл бизнес в сфере морской логистики.

Так что теперь спортсмен будет покорять не баскетбольные площадки, а сердца участниц. Хотя, судя по предыдущим сезонам, второе может оказаться значительно сложнее.

Бывшая жена и дочь: что известно о личной жизни

Вячеслав Кравцов уже был женат. Его избранницей стала модель Элина Руденко, которая завоевала титул первой вице-мисс Украины в 2015 году. Их история любви началась довольно романтично – с сообщения в инстаграме.



Вячеслав Кравцов с бывшей женой / Фото из инстаграма



Впервые пара встретилась зимой 2017 года на железнодорожном вокзале Киева. Причем свидание получилось необычным: спортсмен как раз восстанавливался после травмы и передвигался на костылях, а его будущая жена самостоятельно тащила огромный чемодан.

В 2019 году влюбленные поженились, а в феврале 2021-го у них родилась дочь Мелисса.

Однако семейная идилия длилась недолго. По словам Кравцова, примерно три года назад их семья распалась.



Вячеслав Кравцов с дочерью / Фото из инстаграма



Сейчас спортсмен поддерживает отношения с дочерью и регулярно проводит с ней время. А вот подробности причин развода публично не раскрывает.

Скандал из-за России: почему нового "Холостяка" раскритиковали

Не успел СТБ представить нового героя, как в сети разразился скандал. Выяснилось, что в 2015 году Кравцов подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Это произошло уже после российской оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Особое возмущение вызвало его тогдашнее заявление о том, что переход в российскую команду был чисто спортивным решением, а в политику он старается не углубляться.

После объявления нового "Холостяка" пользователи соцсетей вспомнили эти слова и раскритиковали выбор телеканала. В июне 2026 года спортсмен публично отреагировал на скандал.

По словам Кравцова, на решение переехать в Москву повлияли чувства к бывшей девушке, с которой он пытался возобновить отношения. В то же время баскетболист признал, что тогда недостаточно осознавал масштаб российской агрессии.

"Была ли это ошибка с моей стороны? Да. Является ли моя позиция – "Какая разница?" – точно нет", – заявил спортсмен.

Кравцов также отметил, что пробыл в России примерно два с половиной месяца и сожалеет о своем решении. Отдельно он заявил, что его давние высказывания о политике российские СМИ вырвали из контекста.

Интересные факты о новом "Холостяке" Вячеславе Кравцове:





Вячеслав Кравцов / Фото из открытых источников

Любит домашний уют больше, чем шумные вечеринки. Бывший партнер Кравцова по сборной Артем Пустовой рассказал, что спортсмен скорее домосед, чем тусовщик. В свободное время любит посмотреть хороший фильм, прогуляться по городу или выпить кофе в уютном заведении.

Обожает салаты. И это не шутка! По словам Пустового, во время спортивных сборов салат был обязательной частью практически каждого приема пищи Кравцова. Хотя от бургеров и шаурмы он тоже иногда не отказывается.

Играл в гольф. Среди архивных фотографий спортсмена есть кадры, где он вместе с бывшей женой Элиной Руденко играет в гольф. Впрочем, остается ли этот вид спорта его регулярным увлечением, неизвестно.

Позволяет дочери наносить себе макияж. Несмотря на брутальную внешность, Кравцов не против превратиться в модель для маленькой Мелиссы. Спортсмен признавался, что позволяет дочери экспериментировать с его образом.

Считает себя творческим человеком. Интересно, что именно участие в шоу "Холостяк" помогло баскетболисту по-новому взглянуть на себя. В октябре 2026 года он признался, что оказался гораздо более чувствительным и творческим человеком, чем раньше думал.

Ищет женщину, у которой есть собственные увлечения. Кравцов признавался, что для него важны искренность, воспитанность и желание развиваться. При этом будущая избранница вовсе не обязана любить баскетбол. Не станет препятствием и наличие у нее детей.

Имеет собственный благотворительный фонд. Еще в 2018 году спортсмен основал благотворительный фонд, сфера деятельности которого охватывает помощь переселенцам, бездомным и детям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Владеет шестью объектами недвижимости, но ездит на автомобиле 2008 года выпуска. Известно, что Кравцов владеет недвижимостью в Киеве и Одессе. В то же время среди зарегистрированных на него транспортных средств журналисты обнаружили Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 года выпуска. Информация основана на данных, обнародованных в июне 2026 года.

К слову, стало известно имя новой "Холостячки".. Что известно о новом шоу.