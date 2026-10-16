Show24 Эксклюзивы о звездах 212 сантиметров, шесть объектов недвижимости и неудачный брак: что известно о новом "Холостяке"
16 октября, 06:30
6

212 сантиметров, шесть объектов недвижимости и неудачный брак: что известно о новом "Холостяке"

Людмила Онуфреив

Казалось, после Тараса Цимбалюка удивить украинских зрительниц будет сложно. Но создатели "Холостяка" решили поднять планку. Причем буквально. На этот раз розы будет раздавать мужчина ростом 212 сантиметров, с карьерой в НБА и опытом неудачного брака. Правда, без скандалов тоже не обошлось.

Уже 16 октября стартует 15-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", ", главным героем которого стал 39-летний баскетболист Вячеслав Кравцов. 24 Канал рассказывает, что известно о его детстве, спортивных достижениях, бывшей жене и скандальном прошлом.

Детство и путь в большой спорт


Вячеслав Кравцов / Фото из открытых источников

Вячеслав Кравцов родился 25 августа 1987 года в Одессе. Его отец был моряком, а мама занималась баскетболом. Впрочем, будущий спортсмен сначала увлекался карате.

В баскетбольную секцию парень записался в 11 лет. Причем случайно: знакомый посоветовал высокому подростку попробовать себя в этом виде спорта.

Уже в 16 лет Кравцов переехал в Киев, где начал профессиональную карьеру. А примерно в 19 дебютировал в национальной сборной Украины.

Спортивные достижения и собственный бизнес

В баскетболе Кравцов достиг того, что многие спортсмены могут только мечтать. Он выступал за украинские клубы "Киев" и "Донецк", а в 2012 году подписал контракт с "Детройт Пистонс".

Впоследствии украинец также играл за "Финикс Санз". Всего в сильнейшей баскетбольной лиге мира он провел 45 матчей.

Среди его достижений – чемпионство Украины и Испании, три звания лучшего центрового украинской Суперлиги и многолетнее капитанство национальной сборной.

Но делом ограничились не только спортивные гонорары. Впоследствии Вячеслав занялся предпринимательством и открыл бизнес в сфере морской логистики.

Так что теперь спортсмен будет покорять не баскетбольные площадки, а сердца участниц. Хотя, судя по предыдущим сезонам, второе может оказаться значительно сложнее.

Бывшая жена и дочь: что известно о личной жизни

Вячеслав Кравцов уже был женат. Его избранницей стала модель Элина Руденко, которая завоевала титул первой вице-мисс Украины в 2015 году. Их история любви началась довольно романтично – с сообщения в инстаграме.


Вячеслав Кравцов с бывшей женой / Фото из инстаграма

Впервые пара встретилась зимой 2017 года на железнодорожном вокзале Киева. Причем свидание получилось необычным: спортсмен как раз восстанавливался после травмы и передвигался на костылях, а его будущая жена самостоятельно тащила огромный чемодан.

В 2019 году влюбленные поженились, а в феврале 2021-го у них родилась дочь Мелисса.

Однако семейная идилия длилась недолго. По словам Кравцова, примерно три года назад их семья распалась.


Вячеслав Кравцов с дочерью / Фото из инстаграма

Сейчас спортсмен поддерживает отношения с дочерью и регулярно проводит с ней время. А вот подробности причин развода публично не раскрывает.

Скандал из-за России: почему нового "Холостяка" раскритиковали

Не успел СТБ представить нового героя, как в сети разразился скандал. Выяснилось, что в 2015 году Кравцов подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА. Это произошло уже после российской оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Особое возмущение вызвало его тогдашнее заявление о том, что переход в российскую команду был чисто спортивным решением, а в политику он старается не углубляться.

После объявления нового "Холостяка" пользователи соцсетей вспомнили эти слова и раскритиковали выбор телеканала. В июне 2026 года спортсмен публично отреагировал на скандал.

По словам Кравцова, на решение переехать в Москву повлияли чувства к бывшей девушке, с которой он пытался возобновить отношения. В то же время баскетболист признал, что тогда недостаточно осознавал масштаб российской агрессии.

"Была ли это ошибка с моей стороны? Да. Является ли моя позиция – "Какая разница?" – точно нет", – заявил спортсмен.

Кравцов также отметил, что пробыл в России примерно два с половиной месяца и сожалеет о своем решении. Отдельно он заявил, что его давние высказывания о политике российские СМИ вырвали из контекста.

Интересные факты о новом "Холостяке" Вячеславе Кравцове:



Вячеслав Кравцов / Фото из открытых источников

  • Любит домашний уют больше, чем шумные вечеринки. Бывший партнер Кравцова по сборной Артем Пустовой рассказал, что спортсмен скорее домосед, чем тусовщик. В свободное время любит посмотреть хороший фильм, прогуляться по городу или выпить кофе в уютном заведении.
  • Обожает салаты. И это не шутка! По словам Пустового, во время спортивных сборов салат был обязательной частью практически каждого приема пищи Кравцова. Хотя от бургеров и шаурмы он тоже иногда не отказывается.
  • Играл в гольф. Среди архивных фотографий спортсмена есть кадры, где он вместе с бывшей женой Элиной Руденко играет в гольф. Впрочем, остается ли этот вид спорта его регулярным увлечением, неизвестно.
  • Позволяет дочери наносить себе макияж. Несмотря на брутальную внешность, Кравцов не против превратиться в модель для маленькой Мелиссы. Спортсмен признавался, что позволяет дочери экспериментировать с его образом.
  • Считает себя творческим человеком. Интересно, что именно участие в шоу "Холостяк" помогло баскетболисту по-новому взглянуть на себя. В октябре 2026 года он признался, что оказался гораздо более чувствительным и творческим человеком, чем раньше думал.
  • Ищет женщину, у которой есть собственные увлечения. Кравцов признавался, что для него важны искренность, воспитанность и желание развиваться. При этом будущая избранница вовсе не обязана любить баскетбол. Не станет препятствием и наличие у нее детей.
  • Имеет собственный благотворительный фонд. Еще в 2018 году спортсмен основал благотворительный фонд, сфера деятельности которого охватывает помощь переселенцам, бездомным и детям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.
  • Владеет шестью объектами недвижимости, но ездит на автомобиле 2008 года выпуска. Известно, что Кравцов владеет недвижимостью в Киеве и Одессе. В то же время среди зарегистрированных на него транспортных средств журналисты обнаружили Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 года выпуска. Информация основана на данных, обнародованных в июне 2026 года.

К слову, стало известно имя новой "Холостячки".. Что известно о новом шоу.