Это не Квиткова: стало известно имя соведущей Дантеса в новом сезоне "Фабрики звезд"

В последнее время авторы проектов, которые раньше были очень популярны, но затем были закрыты, сообщили отличную новость – некоторые шоу возвращаются на большие экраны. Одним из таких проектов стала "Фабрика звёзд".

Ранее уже сообщалось, что одним из ведущих станет победитель проекта — Владимир Дантес. А сегодня компания SWEET.TV в соцсетях сообщила, кто же занял вакантное место второго ведущего.

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Итак, соведущей певца станет украинская юмористка Даша Кубик, а главным наставником проекта стал Алан Бадоев.

Они будут открывать обновленную "Фабрику звезд" и сопровождать участников на пути к большой сцене. В проекте Даша Кубик также станет проводницей зрителей в работу фабрикантов за кулисами, будет общаться с участниками в самые эмоциональные моменты, помогать им адаптироваться к жизни в проекте и показывать то, что обычно остается за кадром,

– говорится в описании.

И это ещё не все новости. Компания также сообщила, что каждый четверг будет объявлять имена людей, которые будут стоять за созданием нового сезона "Фабрики звёзд".

Также для всех желающих объявили дополнительный шанс попасть на проект. Для этого нужно выполнить следующие шаги: записать видео и опубликовать его в соцсетях с отметкой официальной страницы "Фабрики звезд". Далее нужно привлечь аудиторию, которая оставит много реакций на видео. Те пять участников, которые соберут наибольшую поддержку аудитории, получат прямой билет на телевизионную съемку шоу.

К слову! Победитель проекта получит 500 тысяч гривен, старт карьеры, любовь зрителей и песню от музыкального продюсера, композитора и автора песен Ивана Клименко.

Какие старые проекты возвращаются на экраны?

Уже стартовал кастинг на новый сезон проекта "Голос страны". Премьера состоится этой осенью. Принять участие могут все желающие в возрасте от 16 лет: сольные исполнители, дуэты, трио, квартеты и музыкальные коллективы.

"Украина имеет талант" также выходит в эфир с 23 августа. Членами жюри станут актер Стас Боклан, телеведущая и актриса Елена Кравец и певец Артем Пивоваров. Ведущий — Григорий Решетник.

Также продолжаются съемки нового сезона кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" с новым судьей Алексом Якутовым.