Легендарное шоу "Зважені та щасливі" снова на экранах: все, что известно о новом сезоне
- На телеканале СТБ стартовал 10 сезон шоу "Взвешенные и счастливые" с новым составом специалистов, которые помогают участникам похудеть.
- Среди участников – волонтер, который спасал людей из оккупации, женщина, которая ждет пропавшего мужа-военного, и учительница, которая всегда заботилась о других.
Вчера, 28 сентября, на телеканале СТБ состоялась премьера 10 юбилейного сезона культового проекта "Зважені та щасливі". Первый выпуск получил большой рейтинг среди просмотров, поэтому можно предположить, что украинцы очень ждали на новые выпуски.
В новом сезоне – обновленный состав специалистов, которые будут помогать участникам дойти до их главной цели – похудеть и вернуться в нормальный ритм жизни, пишет Show24.
Что известно о 10 сезоне "Взвешенные и счастливые"?
Отбор на шоу прошли 16 участников, каждый из которых имеет особую историю. Но несмотря на трудности, участники не оставались в стороне от темы войны.
К примеру, один из конкурсантов – волонтер из Бердянска, который спас тысячу людей из оккупации, а также прошел российский плен. На проект пришла женщина, которая ждет своего мужа военного, считающегося без вести пропавшим, и учительница, которая всю жизнь заботилась о других, но не о себе.
Также создатели позаботились и о тренерском составе, который будет помогать участникам похудеть.
- Алексей Новиков – тренер и самый сильный мужчина планеты.
- Марина Боржемская – неизменный тренер шоу.
- Светлана Фус – диетолог.
- Дмитрий Карпачев – коуч.
Ведущим проекта стал действующий военный Даниэль Салем. С начала большой войны, мужчина присоединился к ВСУ и выполняет боевые задачи в составе разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена" под позывным "Сойер".
Даниэль также рассказал в комментарии проекту СТБ, что для него является важным в роли ведущего.
Мне важно, чтобы проект был социально значимым, помогал другим. Чтобы моя дочь могла посмотреть и порадоваться за папу. Если хотя бы один человек посмотрит, послушает мои слова в эфире и найдет в них мотивацию – это уже маленькая победа,
– признался Салем.
Вчера участники уже прошли первое испытание, где соревновались за право самостоятельно получить тренера и получить особый бонус – минус 1 килограмм на первом взвешивании. А человек, который проявил себя хуже, получил дополнительный плюс 1 килограмм.
Кроме того, в заявлении телеканала СТБ говорится, что шоу "Взвешенные и счастливые" стало лидером дня и недели. Первый выпуск посмотрело аж 2,2 миллиона зрителей. Кроме того, лидерские позиции также занимают проекты "К.О.Д." и "МастерШеф".
Внимание, спойлер! В первом выпуске никто из участников не покинул проект. "Взвешенные и счастливые" можно смотреть каждое воскресенье на телеканале СТБ в 19:00.
