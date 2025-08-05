В течение двух сезонов Богдан Шелудяк был ведущим популярного шоу "Кто сверху?" на Новом канале. Но недавно канал объявил нового капитана мужской команды.

Шелудяк впервые объяснил, почему решил покинуть "Кто сверху?". Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт "Нового канала".

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Телеведущий объяснил, причина – в работе.

Мой основной бизнес связан с криптовалютой. Это требует постоянного погружения. Также мы все время совершенствуем свой учебный продукт. Эта работа отнимает много времени и сил. Подготовка к съемкам и съемочный процесс телевизионного шоу требует не меньшего ресурса. Поэтому мне пришлось выбирать, и это был очень сложный выбор,

– признался Богдан.

В то же время выбор Шелудяк сделал все же не в пользу проекта, и убежден, что "передает лидерство в мужской команде и Лесю Никитюк в надежные руки".

Напомним, новым соведущим Леси Никитюк в "Кто сверху?" стал Владимир Дантес – их первый сезон вместе зрители увидят уже этой осенью.