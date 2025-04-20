Yarmak поддержал освобожденного из плена украинского защитника: видео эмоциональной встречи

Рэпер и военнослужащий Yarmak присутствовал на обмене пленными, который состоялся вчера. Он поддержал освобожденного из российского плена бойца.

Видео их трогательной встречи в инстаграм-сторис распространили фотографы Константин и Влада Либеровы. Сообщает Show 24.

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На видео Yarmak обнимается с украинским защитником, которого освободили из российского плена. Встреча рэпера с бойцом была очень эмоциональной. На спине у освобожденного военнослужащего – украинский флаг.

Я мечтал к тебе на концерт попасть,

– обратился воин к Yarmak.

В конце ролика боец признался, что не верит своим глазам, а рэпер сказал, что они еще обязательно увидятся.

Встреча Yarmak с освобожденным из плена бойцом / Видео из инстаграма Либеровых

Yarmak поделился, что вчера впервые побывал на обмене пленными.

Yarmak впервые был на обмене пленными / Скриншот из инстаграма

Коротко об обмене пленными 19 апреля