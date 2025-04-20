Yarmak поддержал освобожденного из плена украинского защитника: видео эмоциональной встречи
- Рэпер Yarmak присутствовал на обмене пленными и поддержал освобожденного из российского плена бойца.
- Встреча с бойцом была эмоциональной, и видео распространили фотографы Константин и Влада Либеровы.
Рэпер и военнослужащий Yarmak присутствовал на обмене пленными, который состоялся вчера. Он поддержал освобожденного из российского плена бойца.
Видео их трогательной встречи в инстаграм-сторис распространили фотографы Константин и Влада Либеровы. Сообщает Show 24.
Кстати "Украина – превыше всего": Буданов показал трогательное видео с воинами после обмена пленных
На видео Yarmak обнимается с украинским защитником, которого освободили из российского плена. Встреча рэпера с бойцом была очень эмоциональной. На спине у освобожденного военнослужащего – украинский флаг.
Я мечтал к тебе на концерт попасть,
– обратился воин к Yarmak.
В конце ролика боец признался, что не верит своим глазам, а рэпер сказал, что они еще обязательно увидятся.
Встреча Yarmak с освобожденным из плена бойцом / Видео из инстаграма Либеровых
Yarmak поделился, что вчера впервые побывал на обмене пленными.
Коротко об обмене пленными 19 апреля
- Накануне Пасхи, 19 апреля, Украина и Россия провели обмен пленными. 277 украинских защитников вернулись из российского плена, среди которых воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.
- Они защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.
- В ГУР сообщили, что большинство освобожденных воинов – это молодежь после 2000 года рождения.