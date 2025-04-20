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Show24 Украинские звезды Yarmak поддержал освобожденного из плена украинского защитника: видео эмоциональной встречи
20 апреля, 10:58
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Yarmak поддержал освобожденного из плена украинского защитника: видео эмоциональной встречи

Мария Примыч
Основні тези
  • Рэпер Yarmak присутствовал на обмене пленными и поддержал освобожденного из российского плена бойца.
  • Встреча с бойцом была эмоциональной, и видео распространили фотографы Константин и Влада Либеровы.

Рэпер и военнослужащий Yarmak присутствовал на обмене пленными, который состоялся вчера. Он поддержал освобожденного из российского плена бойца.

Видео их трогательной встречи в инстаграм-сторис распространили фотографы Константин и Влада Либеровы. Сообщает Show 24.

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На видео Yarmak обнимается с украинским защитником, которого освободили из российского плена. Встреча рэпера с бойцом была очень эмоциональной. На спине у освобожденного военнослужащего – украинский флаг.

Я мечтал к тебе на концерт попасть,
– обратился воин к Yarmak.

В конце ролика боец признался, что не верит своим глазам, а рэпер сказал, что они еще обязательно увидятся.

Встреча Yarmak с освобожденным из плена бойцом / Видео из инстаграма Либеровых

Yarmak поделился, что вчера впервые побывал на обмене пленными.

Yarmak впервые был на обмене пленными / Скриншот из инстаграма

Коротко об обмене пленными 19 апреля

  • Накануне Пасхи, 19 апреля, Украина и Россия провели обмен пленными. 277 украинских защитников вернулись из российского плена, среди которых воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники.
  • Они защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.
  • В ГУР сообщили, что большинство освобожденных воинов – это молодежь после 2000 года рождения.