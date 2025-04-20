Відео їхньої зворушливої зустрічі в інстаграм-сторіс поширили фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Повідомляє Show 24.
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На відео Yarmak обіймається з українським захисником, якого звільнили з російського полону. Зустріч репера з бійцем була дуже емоційною. На спині у звільненого військовослужбовця – український прапор.
Я мріяв до тебе на концерт попасти,
– звернувся воїн до Yarmak.
Наприкінці ролика боєць зізнався, що не вірить своїм очам, а репер сказав, що вони ще обов'язково побачаться.
Зустріч Yarmak зі звільненим з полону бійцем / Відео з інстаграму Ліберових
Yarmak поділився, що вчора вперше побував на обміні полоненими.
Yarmak вперше був на обміні полоненими / Скриншот з інстаграму
Коротко про обмін полоненими 19 квітня
- Напередодні Великодня, 19 квітня, Україна та Росія провели обмін полоненими. 277 українських захисників повернулися з російського полону, серед яких воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.
- Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Луганщину, Херсонщину і Запоріжжя.
- У ГУР повідомили, що більшість звільнених воїнів – це молодь після 2000 року народження.