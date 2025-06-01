"Пострадали школа и садик детей": Анна Саливанчук прокомментировала комбинированную атаку по Киеву

В ночь на 23 июня российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате атаки пострадал детский сад и школа, которые посещали сыновья украинской актрисы Анны Саливанчук, известной по сериалу "Однажды под Полтавой".

Звезда поделилась своими эмоциями и рассказала, где находится сейчас вместе с детьми. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Саливанчук.

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Выяснилось, что на момент обстрела Анна с младшим сыном Никитой находились не в столице – семья поехала на отдых в Карпаты. Актриса опубликовала в соцсетях кадры поврежденного здания в Киеве и сообщила, что заведение временно закрывают на ремонт.

Нам просто сегодня повезло. Мой сын спит, а должен был бы быть сейчас в садике, который этой ночью пострадал. Выбиты все окна. Просят детей не везти в садик. Слава Богу, что все живы и здоровы, но вы понимаете, какой это ужас,

– рассказала Анна.

Анна Саливанчук высказалась о ракетном обстреле столицы: смотрите видео онлайн

Для справки! Анна Саливанчук воспитывает двух сыновей – 9-летнего Глеба и 4-летнего Никиту от бывшего продюсера "Квартала 95" и народного депутата Александра Божкова. В мае 2023 года супруги развелись.

Также она отметила, что в этот же садик ходит дочь Елены и Тараса Тополи. Их квартира этой ночью тоже пострадала от российского удара. Кроме того, пострадала школа сына Анны Саливанчук.

Что произошло с квартирой Тараса и Елены Тополи

Лидер группы "Антитела" сообщил, что во время ночного обстрела российская ракета попала в дом напротив их дома. От взрывной волны в здании выбило окна, выгнуло и вырвало бронированные двери, частично обвалились стены. К счастью, все члены семьи остались невредимыми.

Заметим, Елена Тополя уже показала первые минуты после атаки на Киев, в результате которой разрушена ее квартира.