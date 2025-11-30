Дом актрисы сериала "Женский доктор" пострадал в результате атаки на Киев
- Актриса Слава Красовская сообщила, что в результате российской атаки по Киеву пострадал ее дом, но квартира осталась целой.
- Красовская поблагодарила за поддержку и подчеркнула важность безопасности.
Актриса Слава Красовская, известная по сериалу "Женский доктор. Новая жизнь", сообщила, что в результате российской атаки по Киеву в ночь на 29 ноября пострадал ее дом.
Квартира Красовской, к счастью, целая. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.
Сегодня ночью прилетело в мой дом. Я очень благодарна всем, кто за меня переживает и спрашивает, как я. Извиняюсь, что не успеваю всем ответить. Я в порядке, квартира не пострадала, мы целы, собаки невредимы. Но разрушенная часть здания вызывает ужас,
– рассказала Слава Красовская.
Актриса добавила, что вскоре узнает, чем помочь соседям, чье жилье разрушили россияне.
Я – еще одна ваша близкая знакомая, во дворе которой развернута полицейская палатка, а дом обнесен лентой, под окнами – стекло, строительный мусор и обломки здания. Я – еще одно ваше напоминание о том, что не стоит пренебрегать своей безопасностью и игнорировать сигналы тревоги, однако нужно непрерывно донатить на нашу победу,
– подчеркнула она.
Красовская поблагодарила специальные службы, которые устраняют последствия российских обстрелов.
Напомним, вчера актриса Анна Кошмал сообщила в инстаграме, что россияне попали в соседний подъезд. Она призналась, что дети испугались, теперь семья "знает, как звучит прилет в твой дом".
Обстрел Киева 29 ноября: главное
В ночь на 29 ноября Россия в очередной раз нанесла комбинированный удар по Киеву. Враг запустил ракеты и дроны.
Последствия зафиксировали в Святошинском, Дарницком, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Пострадали жилые дома, в частности ЖК "Комфорт Таун", и автомобили.
После атаки часть Киева осталась без света. Также в жилых домах на правом берегу столицы снизилось давление воды в системах водоснабжения.
В ГСЧС сообщили о 2 погибших и 38 пострадавших, среди которых ребенок.