Будинок акторки серіалу "Жіночий лікар" постраждав унаслідок атаки по Києву
- Акторка Слава Красовська повідомила, що внаслідок російської атаки по Києву постраждав її будинок, але квартира залишилася цілою.
- Красовська подякувала за підтримку та наголосила на важливості безпеки.
Акторка Слава Красовська, відома за серіалом "Жіночий лікар. Нове життя", повідомила, що внаслідок російської атаки по Києву в ніч проти 29 листопада постраждав її будинок.
Квартира Красовської, на щастя, ціла. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.
Сьогодні вночі прилетіло в мій будинок. Я дуже вдячна всім, хто за мене переживає і запитує, як я. Перепрошую, що не встигаю всім відповісти. Я в порядку, квартира не постраждала, ми цілі, собаки неушкоджені. Але зруйнована частина будівлі викликає жах,
– розповіла Слава Красовська.
Акторка додала, що невдовзі дізнається, чим допомогти сусідам, чиє житло зруйнували росіяни.
Я – ще одна ваша близька знайома, у дворі якої розгорнуто поліцейський намет, а будинок обнесено стрічкою, під вікнами – скло, будівельне сміття й уламки будівлі. Я – ще одне ваше нагадування про те, що не варто нехтувати своєю безпекою та ігнорувати сигнали тривоги, проте потрібно безупинно донатити на нашу перемогу,
– наголосила вона.
Красовська подякувала спеціальним службам, які усувають наслідки російських обстрілів.
Нагадаємо, вчора акторка Анна Кошмал повідомила в інстаграмі, що росіяни влучили в сусідній під'їзд. Вона зізналась, що діти перелякались, тепер сім'я "знає, як звучить приліт у твій дім".
Обстріл Києва 29 листопада: головне
У ніч проти 29 листопада Росія вкотре завдала комбінованого удару по Києву. Ворог запустив ракети та дрони.
Наслідки зафіксували у Святошинському, Дарницькому, Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Постраждали житлові будинки, зокрема ЖК "Комфорт Таун", та автомобілі.
Після атаки частина Києва залишилась без світла. Також у житлових будинках на правому березі столиці знизився тиск води в системах водопостачання.
У ДСНС повідомили про 2 загиблих і 38 постраждалих, серед яких дитина.