Взрывы были мощные, – известная украинская актриса рассказала, как пережила массированный обстрел Киева
- Актриса Екатерина Тышкевич пережила массированный обстрел Киева, находясь дома, и выразила соболезнования семьям погибших.
- В результате обстрела Киева погибли 4 человека, 25 пострадали, повреждена критическая инфраструктура и жилые объекты в нескольких районах города.
Во время массированного обстрела Киева в ночь на 9 января актриса Екатерина Тышкевич находилась дома. Актриса призналась, что это было ужасно и очень страшно.
Оказывается, возле дома знаменитости нет укрытия. Как Екатерина пережила атаку на столицу – пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тышкевич.
Взрывы были такие мощные, постоянные и так рядом. Зарево в небе, сигналки машин, звон окон,
– поделилась актриса.
Во время тревоги она спустилась на первый этаж дома, где пыталась переждать обстрелы, хотя такое место не является полноценным укрытием.
Екатерина выразила соболезнования семьям погибших во время этого обстрела столицы и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.
По данным Национальной полиции, в Киеве погибли 4 человека и еще 25 – пострадали.
Что известно о последствиях обстрела Киева в ночь на 9 января?
- Столица подверглась массированной ракетно-дроновой атаке: город атаковали десятки БпЛА, несколько волн крылатых ракет "Калибр" и баллистика.
- В результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура, жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы и автомобили. Пострадали Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печерский, Голосеевский и Шевченковский районы Киева.
- В городе возникли пожары, перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.