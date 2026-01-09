Укр Рус
9 января, 13:30
2

Взрывы были мощные, – известная украинская актриса рассказала, как пережила массированный обстрел Киева

София Хомишин
Основні тези
  • Актриса Екатерина Тышкевич пережила массированный обстрел Киева, находясь дома, и выразила соболезнования семьям погибших.
  • В результате обстрела Киева погибли 4 человека, 25 пострадали, повреждена критическая инфраструктура и жилые объекты в нескольких районах города.

Во время массированного обстрела Киева в ночь на 9 января актриса Екатерина Тышкевич находилась дома. Актриса призналась, что это было ужасно и очень страшно.

Оказывается, возле дома знаменитости нет укрытия. Как Екатерина пережила атаку на столицу – пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тышкевич.

Взрывы были такие мощные, постоянные и так рядом. Зарево в небе, сигналки машин, звон окон,
– поделилась актриса.

Во время тревоги она спустилась на первый этаж дома, где пыталась переждать обстрелы, хотя такое место не является полноценным укрытием.

Екатерина Тышкевич рассказала, как пережила ужасный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис 
 

Екатерина выразила соболезнования семьям погибших во время этого обстрела столицы и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.

По данным Национальной полиции, в Киеве погибли 4 человека и еще 25 – пострадали.

Что известно о последствиях обстрела Киева в ночь на 9 января?

  • Столица подверглась массированной ракетно-дроновой атаке: город атаковали десятки БпЛА, несколько волн крылатых ракет "Калибр" и баллистика.
  • В результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура, жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы и автомобили. Пострадали Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печерский, Голосеевский и Шевченковский районы Киева.
  • В городе возникли пожары, перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.