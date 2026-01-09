Взрывы были мощные, – известная украинская актриса рассказала, как пережила массированный обстрел Киева

Во время массированного обстрела Киева в ночь на 9 января актриса Екатерина Тышкевич находилась дома. Актриса призналась, что это было ужасно и очень страшно.

Оказывается, возле дома знаменитости нет укрытия. Как Екатерина пережила атаку на столицу – пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тышкевич.

Важно Мы не должны хоронить детей, – Илларион Павлюк откровенно рассказал о потере дочери

Взрывы были такие мощные, постоянные и так рядом. Зарево в небе, сигналки машин, звон окон,

– поделилась актриса.

Во время тревоги она спустилась на первый этаж дома, где пыталась переждать обстрелы, хотя такое место не является полноценным укрытием.

Екатерина Тышкевич рассказала, как пережила ужасный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис



Екатерина выразила соболезнования семьям погибших во время этого обстрела столицы и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.

Екатерина Тышкевич рассказала, как пережила ужасный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

По данным Национальной полиции, в Киеве погибли 4 человека и еще 25 – пострадали.

Что известно о последствиях обстрела Киева в ночь на 9 января?