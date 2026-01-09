Виявляється, біля будинку знаменитості немає укриття. Як Катерина пережила атаку на столицю – пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тишкевич.
Вибухи були такі потужні, постійні і так поруч. Заграва в небі, сигналки машин, дзенькіт вікон,
– поділилась акторка.
Під час тривоги вона спустилася на перший поверх будинку, де намагалася перечекати обстріли, хоча таке місце не є повноцінним укриттям.
Катерина Тишкевич розповіла, як пережила жахливий обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс
Катерина висловила співчуття родинам загиблих під час цього обстрілу столиці та побажала скорішого відновлення постраждалим.
За даними Національної поліції, у Києві загинуло 4 людей і ще 25 – постраждали.
Що відомо про наслідки обстрілу Києва у ніч на 9 січня?
- Столиця зазнала масованої ракетно-дронової атаки: місто атакували десятки БпЛА, кілька хвиль крилатих ракет "Калібр" та балістика.
- Внаслідок обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи та автомобілі. Постраждали Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Голосіївський та Шевченківський райони Києва.
- У місті виникли пожежі, перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.