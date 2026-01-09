Оказывается, возле дома знаменитости нет укрытия. Как Екатерина пережила атаку на столицу – пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тышкевич.
Взрывы были такие мощные, постоянные и так рядом. Зарево в небе, сигналки машин, звон окон,
– поделилась актриса.
Во время тревоги она спустилась на первый этаж дома, где пыталась переждать обстрелы, хотя такое место не является полноценным укрытием.
Екатерина Тышкевич рассказала, как пережила ужасный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Екатерина выразила соболезнования семьям погибших во время этого обстрела столицы и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.
По данным Национальной полиции, в Киеве погибли 4 человека и еще 25 – пострадали.
Что известно о последствиях обстрела Киева в ночь на 9 января?
- Столица подверглась массированной ракетно-дроновой атаке: город атаковали десятки БпЛА, несколько волн крылатых ракет "Калибр" и баллистика.
- В результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура, жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы и автомобили. Пострадали Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печерский, Голосеевский и Шевченковский районы Киева.
- В городе возникли пожары, перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.