Выбиты десятки окон, – содиректор Львовского органного зала рассказал о последствиях обстрела
- 24 марта во Львове во время российской атаки пострадало здание Львовского органного зала, выбито около десятка больших исторических окон.
- Несмотря на повреждения, концертный зал продолжает свою деятельность, запланировано оперативно-противоаварийную работу для восстановления.
В результате российской атаки на Львов, которая состоялась 24 марта, повреждены памятники архитектуры. В частности, пострадало здание Львовского органного зала. Тарас Демко подробнее рассказал о последствиях обстрела.
Содиректор Львовского органного зала Тарас Демко в комментарии 24 Каналу сообщил, что никто из работников не пострадал. Он рассказал, будет ли продолжать органный зал свою деятельность.
Ударной волной было выбито около десятка окон. Это большие исторические окна. Когда тревога закончилась, наша команда оперативно убрала остатки стекла и мы подготовили концертный зал. Запланированное мероприятие решили не отменять,
– рассказал Тарас Демко.
24 марта во Львовском органном зале должен был пройти Вечер фортепианной музыки Шопена. И несмотря на все концерт состоялся, а на событие пришло немало людей.
"Мы еще раз убеждаемся, насколько сила искусства успокаивает после такого стресса. Классическая музыка и искусство помогают оправиться после таких страшных вызовов, которые нас сегодня постигнут", – заметил Демко.
Во время атаки на Львов органный зал работал, многие люди находились в офисах, артисты проводили репетиции. К счастью, никто не пострадал. Работники находились в укрытии.
Продолжит ли работу Львовский органный зал?
Сегодня, 25 марта, планируется состояться комиссия, которая оценит все убытки. На время восстановления Львовский органный зал будет продолжать свою работу.
Нам очень важно, чтобы концертная жизнь в Органном зале продолжалась. Чтобы к нам приходила публика, потому что это позволяет нам работать, развиваться и заботиться о нашем здании. Планируем оперативно-противоаварийную работу, чтобы изолировать окна. Максимально оперативно планируем вставлять новые стекла, поэтому концерты будут продолжаться,
– отметил Тарас Демко.
Известно также о повреждении офисного помещения, что напротив Львовского органного зала. Там также выбило окна и повредило дверные рамы.
Что известно об атаке на Львов?
- 24 марта российские оккупанты совершили одну из самых масштабных атак по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил, враг выпустил почти тысячу беспилотников. Под ударом оказалось несколько регионов, в частности запад Украины.
- Днем 24 марта взрывы прогремели во Львове. Атака на город продолжалась около двух часов. Повреждения получил жилой дом в центре города. Также попадание произошло в дом на Сыхове. Обломки беспилотника обнаружили на улице Степана Бандеры.
- В результате обстрела есть пострадавшие. По состоянию на утро 25 марта известно, что из 27 человек, которые обратились за помощью в больницы, в стационарах остаются 7. Трое из них в тяжелом состоянии.