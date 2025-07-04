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Show24 Музыка Группа "Океан Эльзы" ошеломила суммой, которую удалось собрать на дроны и РЭБы с львовских концертов
4 июля, 19:03
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Группа "Океан Эльзы" ошеломила суммой, которую удалось собрать на дроны и РЭБы с львовских концертов

Мария Примыч
Основні тези
  • Группа "Океан Эльзы" собрала 7 миллионов 747 тысяч гривен для подразделений ГУР МО Украины со львовских концертов.
  • Средства собраны с билетов, аукционов, акции партнеров и продажи благотворительной коллекции "Авиации Галичины".
  • Отчеты будут размещены на официальных ресурсах группы после согласований, закупки и передачи средств.

На этой неделе во Львове завершилась серия концертов "Океана Эльзы" по случаю 30-летия коллектива. Среди приглашенных гостей были группа "Один в каноэ", YAKTAK, SHUMEI и Павел Гудимов. Выступления, конечно, имели и благотворительную цель.

Львовские концерты состоялись 27, 28, 29 июня и 1 июля на территории !FESTrepublic. В инстаграме группа "Океан Эльзы" сообщила, сколько денег удалось собраться на помощь украинским защитникам, пишет Show 24.

Кстати Тысячи фанатов и 15 миллионов на РЭБы: "Океан Эльзы" отыграли 4 концерта во Львове

Со львовских концертов "Океан Эльзы" собрал 7 миллионов 747 тысяч гривен для подразделений ГУР МО Украины.

  • более 7 000 000 гривен – с билетов и аукциона;
  • 515 тысяч гривен – с акции партнеров, которая проходила во Львове и области в течение недели;
  • 144 000 гривен – с продажи благотворительной коллекции "Авиации Галичины".

Группа разместит отчеты на своих официальных ресурсах после всех согласований, закупки и передачи средств.

Поэтому эти 4 вечера не только снова дали возможность всем почувствовать атмосферу единения, искренности и взаимоподдержки, но и помогли нашим защитникам на 7 747 000 гривен, 
– говорится в заметке.

Группа "Океан Эльзы" собрала 7 747 000 гривен на дроны и РЭБы / Фото из инстаграма

Кстати, перед финальным концертом "Океана Эльзы" во Львове нашей редакции удалось пообщаться с лидером группы. Святослав Вакарчук сказал, какие песни любят его дети – это "911" и детский альбом Марии Бурмаки.

Также музыкант назвал песню, которая доводит его до слез. Это трек группы "Один в каноэ" "Иконы (Шестидесятникам)".