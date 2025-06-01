Любимые хиты и невероятная атмосфера: "Океан Эльзы" впервые за долгое время выступил во Львове

Группа "Океан Эльзы" выступила со своим первым из четырех концертов во Львове. "Тот день" состоялся 27 июня на территории !FESTrepublic.

Украинская группа "Океан Эльзы" начала серию концертов "Тот день" во Львове. В пятницу, 27 июня, состоялось первое из четырех выступлений, пишет Show 24 со ссылкой на страницу коллектива.

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На концерте, состоявшемся под открытым небом, прозвучало множество песен – от самых популярных хитов до треков из последнего альбома: "Друг", "Я не сдамся без боя", "Я так хочу...", "911", "Отпусти" и многие другие.

Вчера – первый из четырех. И он был незабываемым. Львов, спасибо за каждую песню, за каждые объятия, за каждый взгляд, что говорил: мы вместе. "Тот день во Львове" начался – и мы не хотим, чтобы он заканчивался. Еще будет много музыки, света и моментов, которые остаются с нами надолго,

– написали представители группы.

Видео с концерта "Океана Эльзы": смотрите онлайн

Напомним, в дальнейшем состоится еще три концерта "Океана Эльзы" во Львове. 28, 29 июня и 1 июля коллектив снова выступит на территории !FESTrepublic.

Выступления группы имеют прежде всего благотворительную цель. "Океан Эльзы" с благотворительным фондом SoftServe будет собирать средства на 50 комплектов РЭБов, которые необходимы для защиты авто скорой помощи, спасающих жизни на фронте. Цель – 15 миллионов гривен. К сбору может присоединиться каждый.