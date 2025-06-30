Выступление с "Один в каноэ", тысячи фанов и бешеная энергетика: "Океан Эльзы" зажег Львов концертом

В воскресенье, 29 июня, состоялся третий концерт легендарной группы "Океан Эльзы" в рамках серии выступлений "Тот день во Львове", посвященных 30-летию коллектива. Событие превратилось в настоящий праздник для фанов ОЭ под открытым небом именно в городе, где когда-то родилась группа.

На концерте звучали как лирические композиции, от которых бежали мурашки по коже, так и драйвовые треки, под которые трудно было устоять на месте. Святослав Вакарчук заряжал публику не только голосом, но и бешеной энергией и танцами, пишет Show 24.

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Так, на сцене во Львове для зрителей прозвучали любимые хиты – от "Без бою", "Відпусти" и "Зелені очі" до новых композиций, вроде "Мукачево".

Кроме концерта, гостей ждала благотворительная часть. Перед началом выступления состоялся аукцион уникальных артефактов от группы и украинских военных. Ведь серия концертов имеет важную цель – собрать 15 миллионов гривен на 50 комплектов средств радиоэлектронной борьбы для машин скорой помощи на фронте. Совместно с благотворительным фондом SoftServe "Открытые глаза" за два концерта уже удалось собрать более 1,2 миллиона гривен.

Также на территории пространства !FESTrepublic, где проходило событие, работали фудкорты, бары, зона, где продавали мерч группы, а площадка была оборудована пандусами и специальным сектором для людей с инвалидностью.

Особенно трогательным моментом был выход на сцену Павла Гудимова – гитариста первого состава группы ОЕ. Он поделился воспоминаниями о начале "Океана Эльзы" и вместе со Святославом Вакарчуком исполнил несколько композиций, заставив зал аплодировать стоя.

Одной из неожиданностей вечера стала совместная песня "Океан Эльзы" с группой "Один в каноэ". Музыканты исполнили щемящую композицию "Город весны".

Закат, Город Весны, вы – и музыка, которая звучит просто в сердце. Третий концерт был нереальным,

– так описывали этот вечер музыканты бэнда.

Чувственное исполнение "Все буде добре" стало символическим завершением вечера третьего концерта "Океана Эльзы" во Львове.

А уже 1 июля поклонников ждет последний, четвертый концерт. На сцену вместе с группой выйдут популярные украинские артисты YAKTAK и SHUMEI, чтобы создать еще один незабываемый день.