В конце 2022 года народная артистка Украины Оксана Билозир развелась с Романом Недзельским. Мужчина рассказывал, что был против разрыва и не пришел на судебные заседания из-за службы в армии.

Теперь Оксана Билозир рассказала подробности об их общении с бывшим партнером. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Причину разрыва певица решила не разглашать, однако отметила, что сейчас они с Романом Недзельским не поддерживают связь.

Он – очень хороший человек, я его уважаю, он – отец моего сына. Мы прожили 33 прекрасных года вместе. Были хорошей парой, но все имеет способность заканчиваться. К сожалению,

– отметила Билозир.

Развод, по ее словам, состоялся мирно: без судебных споров и без обсуждения раздела имущества. Этим вопросом они с Романом еще не занимались, и артистка не спешит с ним.

Что известно об отношениях Оксаны Билозир с Романом Недзельским?