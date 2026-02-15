Известная украинская актриса сообщила о гибели брата на войне

Украинская актриса Оксана Лада, которая сыграла Ирину Пельцину в культовом американском сериале "Клан Сопрано", сообщила о потере брата на фронте. Она также вспомнила начало полномасштабного вторжения.

Подробностями Лада поделилась в интервью OBOZ.UA. Двоюродный брат актрисы погиб после начала полномасштабного вторжения.

Не пропустите Певец Дэвид Аксельрод сообщил о смерти мамы

Мой двоюродный брат еще в 2014 году ушел добровольцем. Вернулся, поступил в военный институт, стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение – снова призвался. В 2023 году погиб на Запорожском направлении,

– рассказала Оксана Лада.

Актриса поделилась, что муж ее двоюродной сестры также является военным. Он пошел служить в 2014 году и был разведчиком.

Во время полномасштабной войны дважды получил ранения, после чего его комиссовали. А сестра все это время волонтерила, ездила к нему, поддерживала,

– добавила она.

Оксана вспомнила, что узнала о начале полномасштабного вторжения России против Украины из американских новостей. Она позвонила маме и сестре, которые сказали, что на ее родной город Ивано-Франковск летят ракеты.

Лада призналась, что не могла сидеть на месте. Уже в первые дни она выходила на митинги в Нью-Йорке, давала интервью американским медиа, собирала деньги, поддерживала гуманитарные инициативы.

Кто такая Оксана Лада?