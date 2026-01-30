Экс-участница "Холостяка" рассказала, каким Тарас Цимбалюк был на проекте

Бывшая участница 14 сезона "Холостяка", врач-косметолог Оксана Шанюк высказалась о Тарасе Цимбалюке. Девушка рассказала о своих ожиданиях от актера и призналась, каким увидела его на проекте.

Подробностями Шанюк поделилась в интервью. Оно вышло на ютуб-канале Ксении Щербач, которая участвовала в 13 сезоне проекта, когда главным героем был ветеран войны Александр Терен.

Оксана Шанюк призналась, что когда решила принять участие в проекте "Холостяк", Тарас Цимбалюк казался ей уверенным в себе, серьезным мужчиной, который умеет поддержать и знает, чего хочет.

Мне казалось, что у нас одни цели по жизни, что у нас есть ощущение правильного построения отношений и семьи. У него хорошее чувство юмора. Мне казалось, что у нас очень похожий вайб – в плане нашего ощущения мира. И он много говорил о том, что действительно хочет построить классную семью, что хочет отношений, но есть моменты с работой, что он постоянно занят,

– добавила девушка.

Шанюк вспомнила, что во время участия в реалити-шоу Цимбалюк закрывался, поэтому она не всегда понимала, когда актер настоящий, а когда нет. Из-за этого врач-косметолог больше отдалялась от мужчины.

У меня было ощущение, что не всегда он делает то, что чувствует. На одном свидании мы говорили на одну тему – на следующем свидании он спросил то же самое. Он даже не запоминал. Я понимаю, что нас (участниц – 24 Канал) много, претензий у меня нет, но все равно как женщине это немножко обидно, особенно, когда вы говорите на важные темы, в частности о семье,

– поделилась Оксана.

Напомним, что Оксана Шанюк покинула проект "Холостяк" в 8 выпуске. В инстаграме девушка отметила, что навсегда запомнит время, проведенное с Тарасом Цимбалюком.

