"Мисс Украина 2023" подала в суд на экс-участницу "Холостяка-14": на каком этапе дело

Врач-косметолог Оксана Шанюк поделилась подробностями конфликта с обладательницей титула "Мисс Украина 2023" Софией Шамией. Девушки поссорились во время участия в проекте "Холостяк", после чего модель даже обратилась в суд.

В интервью Ксении Щербач Шанюк заявила, что конфликт начала именно Шамия, а не она, как показали на экране. Врач-косметолог также призналась, что эта ситуация плохо влияет на ее моральное состояние.

В 3 выпуске "Холостяка" между Софией Шамией и другими участницами проекта произошла ссора. Оксана Шанюк заявила, что "Мисс Украина 2023" якобы была любовницей ее беременной клиентки, но модель неоднократно опровергала эти слухи.

В интервью врач-косметолог поделилась, что не ожидала, что Шамия покинет проект после ее заявления.

Я подходила к редакторам и говорила: "Давайте я с ней поговорю. Ничего страшного же не произошло". Я не осуждаю ее. Я поняла, что всегда стану на сторону женщины. Тут вопрос к мужчине, что он себя так ведет. Это жесть,

– рассказала Шанюк.

Однако участницам "Холостяка" так и не удалось поговорить. Оксана призналась, что была расстроена после ссоры с Шамией и плакала, ведь ей было жаль модель.

Я не хотела, чтобы она уходила. Я была уверена, что мы потом поговорим, что удастся уладить это все,

– добавила врач-косметолог.

После конфликта Шамия подала на Шанюк иск в суд. Последняя рассказала, что узнала об этом от других людей, а "Мисс Украина 2023" лично ей не писала. Оксана считает, что София хайпует на этой теме.

Мне неделю назад пришло письмо, что иск оставили без движения. На меня первый раз в суд подали,

– отметила она.

Интервью с Оксаной Шанюк: смотрите видео онлайн

Что говорила София Шамия?