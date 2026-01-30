"Мисс Украина 2023" подала в суд на экс-участницу "Холостяка-14": на каком этапе дело
- Оксана Шанюк и София Шамия имели конфликт на проекте "Холостяк", после которого Шамия подала на Шанюк в суд.
- Оксана заявила, что София была любовницей ее беременной клиентки, что модель опровергала.
Врач-косметолог Оксана Шанюк поделилась подробностями конфликта с обладательницей титула "Мисс Украина 2023" Софией Шамией. Девушки поссорились во время участия в проекте "Холостяк", после чего модель даже обратилась в суд.
В интервью Ксении Щербач Шанюк заявила, что конфликт начала именно Шамия, а не она, как показали на экране. Врач-косметолог также призналась, что эта ситуация плохо влияет на ее моральное состояние.
В 3 выпуске "Холостяка" между Софией Шамией и другими участницами проекта произошла ссора. Оксана Шанюк заявила, что "Мисс Украина 2023" якобы была любовницей ее беременной клиентки, но модель неоднократно опровергала эти слухи.
В интервью врач-косметолог поделилась, что не ожидала, что Шамия покинет проект после ее заявления.
Я подходила к редакторам и говорила: "Давайте я с ней поговорю. Ничего страшного же не произошло". Я не осуждаю ее. Я поняла, что всегда стану на сторону женщины. Тут вопрос к мужчине, что он себя так ведет. Это жесть,
– рассказала Шанюк.
Однако участницам "Холостяка" так и не удалось поговорить. Оксана призналась, что была расстроена после ссоры с Шамией и плакала, ведь ей было жаль модель.
Я не хотела, чтобы она уходила. Я была уверена, что мы потом поговорим, что удастся уладить это все,
– добавила врач-косметолог.
После конфликта Шамия подала на Шанюк иск в суд. Последняя рассказала, что узнала об этом от других людей, а "Мисс Украина 2023" лично ей не писала. Оксана считает, что София хайпует на этой теме.
Мне неделю назад пришло письмо, что иск оставили без движения. На меня первый раз в суд подали,
– отметила она.
Интервью с Оксаной Шанюк: смотрите видео онлайн
Что говорила София Шамия?
София Шамия признавалась, что покинула проект из-за того, что постоянно подвергалась буллингу от девушек. После участия в "Холостяке" модель столкнулась с депрессией, бессонницей и паническими атаками.
На пост-шоу София заявила, что Оксана распространяет о ней клевету на всю страну, и отметила, что будет защищать себя и свою честь до конца.
Кроме Шанюк, "Мисс Украина 2023" подала иск на еще одну участницу проекта и телеканал СТБ.