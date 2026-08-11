Вульгарность и жлобство: Олег Скрипка указал на отрицательные черты украинцев

Лидер легендарной группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка откровенно поделился своими размышлениями о современном состоянии украинского общества. Музыкант раскритиковал низкопробный контент и назвал главную проблему, от которой нации следует немедленно избавиться.

Во время беседы в рамках проекта "Визия" артист сделал довольно громкое заявление. По словам певца, из-за длительного влияния российской колонизации наши соотечественники переняли крайне негативные черты, среди которых отсутствие вкуса, вульгарность и откровенное жлобство.

Скрипка считает, что такие проявления совершенно не присущи истинной украинской природе. Он подчеркнул, что национальное историческое наследие всегда отличалось невероятной эстетикой, к которой современному поколению нужно возвращаться.

У украинской нации есть "грешок", приобретенный за века московской колонизации, – это низкий стиль, вульгарность и жлобство. Я убежден, что это не наша природа, потому что наше наследие – творческое, духовное, фольклорное, литературное, песенное – обладает вкусом. Украинская народная песня обладает невероятным вкусом. Современное общество не дотягивает до этого наследия именно из-за отсутствия вкуса. От этого жлобства украинцам нужно избавиться,

– заявил Олег Скрипка.

Олег Скрипка / фото из инстаграма

Исполнитель убежден, что пришло время активно формировать собственные эстетические предпочтения. Музыкант призвал общество полностью отказаться от потребления и создания низкопробного продукта. По его мнению, граждане должны лелеять внутренние ценности и ориентироваться исключительно на высокие культурные стандарты, чтобы будущие поколения могли гордиться страной.

Между тем Оля Полякова также выступает против некоторых общественных нарративов. Певица уверяет, что никогда не делит людей по национальности, а хейт в свой адрес считает обычной глупостью.

