Під час розмови у межах проєкту "Візія" артист зробив доволі гучну заяву. За словами співака, через тривалий вплив російської колонізації наші співвітчизники перейняли вкрай негативні риси, серед яких відсутність смаку, вульгарність та відверте жлобство.

Скрипка вважає, що такі прояви абсолютно не притаманні справжній українській природі. Він наголосив, що національна історична спадщина завжди відрізнялася неймовірною естетикою, до якої сучасному поколінню потрібно повертатися.

За українською нацією є "грішок", набутий за віки московської колонізації – це низький стиль, вульгарність і жлобство. Я переконаний, що це не наша природа, тому що наш спадок – творчий, духовний, фольклорний, літературний, пісенний – має смак. Українська народна пісня має неймовірний смак. Сучасне суспільство не дотягує до цього спадку саме через відсутність смаку. Оцього жлобства українцям треба позбутися,

– заявив Олег Скрипка.

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Олег Скрипка / фото з інстаграму

Виконавець переконаний, що настав час активно виховувати власні естетичні вподобання. Музикант закликав суспільство повністю відмовитися від споживання та створення низькопробного продукту. На його думку, громадяни мають плекати внутрішні цінності та орієнтуватися виключно на високі культурні стандарти, аби країною могли пишатися майбутні покоління.

Тим часом Оля Полякова також виступає проти деяких суспільних наративів. Співачка запевняє, що ніколи не ділить людей за національністю, а хейт у свій бік вважає звичайною дурістю.

